º¹¤·²¡¤µ¤¨¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢²áµîºÇ¹âÍî»¥9430Ëü±ß¡¡¹ñÀÇ¥Í¥Ã¥È¸øÇä
¡¡ÀÇ¶â¤ÎÂÚÇ¼¼Ô¤«¤éº¹¤·²¡¤µ¤¨¤¿ºâ»º¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸øÇä¤Ë¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤¬½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¹âµé¼Ö¤Î¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤¬9430Ëü1Àé±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÆþ»¥²Á³Ê¡Ê5680Ëü±ß¡Ë¡¢Íî»¥²Á³Ê¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º°Ê³°¤Î¥Í¥Ã¥È¸øÇä¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ä£¤¬6Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¡488¡¡Pista¡Ê¥Ô¥¹¥¿¡Ë¡¡Spider¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¤Î¸øÇä¤Ï9·î2¡Á4Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢137·ï¤ÎÆþ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¤ò½ü¤¯ºÇ¹âÍî»¥³Û¤Ï¡¢2012Ç¯ÅÙ¤ËÆ±¶É¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î9315Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÖÌîÍºÂÀ¡Ë