¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¼çÎÏCB¤¬ÀïÎóÉüµ¢¡¡º£·î¤Ï¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Î¾¡Éé½ê¤Ë
5Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô½êÂ°¤Î¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥ó¤È¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢90Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë4¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ò»î¤ß¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î±¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£Â´¤Î¤Ê¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
1999Ç¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß25ºÐ¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥¶¥¬¥É¥¥¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë5¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤Æ¸ø¼°Àï67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¤Î2022Ç¯9·î¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹196Ñ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¶í¤ò³è¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Ë±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤·¤ÆÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é¤Î2»î¹ç¤Ç¹ç·×6¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¶¥¬¥É¥¥¤ÎÉüµ¢¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ï¯Êó¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥Á¥§¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¶¥¬¥É¥¥¤Ï¤Þ¤À½ù¡¹¤Ë¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥¤¥¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èº£¸å¿ô½µ´Ö¤¬¥Á¥§¥¤¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£