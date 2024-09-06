¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Õ´ÆÆÄ¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥¦¥¬¥ë¥Æ¤È¤µ¤Ã¤½¤¯µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë

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Ten Hag: ¡ÈThis guy brings us the fight!¡É
Ugarte: ¡ÈWho?¡É
Ten Hag: ¡ÈYou¡É
Ugarte: "It's normal for me, fight!"
😂😂😂#MUFC pic.twitter.com/lAZkQqQXrv
— MUFC Scoop (@MUFCScoop) September 4, 2024
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