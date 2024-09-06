ゴディバ「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」和紅茶×ホワイトチョコレートのミルキーなドリンク
ゴディバ(GODIVA)は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」を、2024年9月20日(金)から10月31日(木)までの期間限定で、全国のショコリキサー取扱店にて販売する。
鹿児島産紅茶パウダーを使って“ロイヤルミルクティー”風味に
「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」は、ホワイトチョコレートのミルキーな甘みと和紅茶の風味の織りなすハーモニーを楽しめる期間限定のチョコレートドリンク。
鹿児島産紅茶パウダーをゴディバのホワイトチョコレートと合わせ、和紅茶の香りや優しい苦みの余韻をプラスした。風味豊かなロイヤルミルクティーの味わいを堪能できる1杯に仕上げている。
【詳細】
ゴディバ「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」
販売期間：2024年9月20日(金)〜10月31日(木) ※数量・期間限定／無くなり次第終了
取扱店：全国のショコリキサー取扱店 ※一部取扱いの無い店舗あり。
価格 / 内容量：レギュラーサイズ 790円／270ml、ラージサイズ 900円／350ml
※表示価格はテイクアウト時の価格、イートイン利用の場合は10%の消費税となる
【問い合わせ先】
ゴディバ ジャパン
TEL：0120-116811(受付時間10:00-18:00)
【写真付きで読む】ゴディバ「ショコリキサー ロイヤルミルクティー」和紅茶×ホワイトチョコレートのミルキーなドリンク