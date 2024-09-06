81ºÐ¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÁ°Ãû¤Ï¥Æ¥¡¼¥é¤À¤Ã¤¿¡¢¸ý¤«¤éÎ®¤ì½Ð¤ë±ÕÂÎ¤Ë¡Ö¤ä¤À¤ï¤¡¤È¡×
½÷Í¥¥«¥ë¡¼¥»¥ëËãµª¡Ê81¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯Á°¤Î2020Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤òµ¡¤ËÀ÷È±¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡ÖÀ÷¤á¤ë¤È»ß¤á¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥ë¡¼¥»¥ë¤Ï¡Ö¶äÈ±¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÈþÍÆ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ØÇòÈ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¶äÈ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤À¤È¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ°¤ÎÆü¡¢¿²¤ë»þ¥Æ¥¡¼¥é¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¸ý¤«¤é¥Æ¥¡¼¥é¤¬Î®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ä¤À¤ï¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ÍâÄ«¤ÏÁð¤à¤·¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë´Ç¸î»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤á¤¤¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬ÊÑ¤À¤è¡£¤¤Ã¤È¤½¤ìÇ¾¹¼ºÉ¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï´é¤¬¥°¥Ã¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÌÀÆü¤Ë¤¹¤ë¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤â¤·¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é´°Á´¤Ë¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£