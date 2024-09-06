ÅìÅÅ£È£Ä¤äËÌ³¤ÅÅ¤Ê¤ÉÅÅÎÏ³ô¤Î¾å¤²ÌÜÎ©¤Ä¡¢¡ÖÀßÈ÷Åê»ñÈæÎ¨¤¬£±£´Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡þ
¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9501.T>¤äËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ<9509.T>¡¢¶å½£ÅÅÎÏ<9508.T>¤Ê¤ÉÅÅÎÏ³ô¤Î¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Åì¾Ú¤Î¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤Ç¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¶È¡×¤Ï¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤¬£µÆüÌë¡¢¡ÖÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Î£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÇä¾å¹âÀßÈ÷Åê»ñÈæÎ¨¤¬£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¼ý±×²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Çã¤¤¤ò½¸¤á¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç¼êÅÅÎÏ£·¼Ò¤ÎÇä¾å¹âÀßÈ÷Åê»ñÈæÎ¨¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£±£¶¡¥£¶¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿£±£±Ç¯£³·î´ü°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS