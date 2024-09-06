NEWS、全500曲サブスク解禁
NEWSが、これまでリリースした全シングル・アルバム楽曲を配信解禁する。
結成記念日の9月15日より第1弾として全シングル32タイトル150 曲、10月1日より第2弾として全アルバム16タイトル349曲の配信がスタート。
代表曲「weeeek」「チャンカパーナ」「U R not alone」をはじめ、デビューシングルから最新アルバム『JAPANEWS』、NEWSが音楽を通じて壮大な物語を紡いだアルバム4部作などの楽曲が世界中で聴くことができる。
また、配信がスタートする9月15日には、LINE MUSICやNEWS公式 YouTubeで初めての生配信も実施。NEWSの音楽の魅力を掘り下げる特別企画とともに、公式YouTubeでは結成日を記念してNEWSからの重大発表も予定されている。
シングル・アルバム楽曲計499曲に加えて、500曲目にカウントされる“+1”の詳細にも期待が高まる。詳細は生配信の中で明らかに。
楽曲配信情報
Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか
■9/15 全シングル解禁(32タイトル 150曲)
NEWSニッポン
希望~Yell~
紅く燃ゆる太陽
チェリッシュ
TEPPEN
サヤエンドウ / 裸足のシンデレラボーイ
星をめざして
weeeek
太陽のナミダ
SUMMER TIME
Happy Birthday
恋のABO
さくらガール
Fighting Man
チャンカパーナ
WORLD QUEST / ポコポンペコーリャ
ONE -for the win-
KAGUYA
チュムチュム
四銃士
ヒカリノシズク / Touch
恋を知らない君へ
EMMA
LPS
BLUE
「生きろ」
トップガン / Love Story
ビューティフル / チンチャうまっか / カナリヤ
BURN
未来へ / ReBorn
LOSER / 三銃士
ギフテッド
■10/1 全アルバム解禁(16タイトル 349曲)
touch
pacific
color
LIVE
NEWS BEST
NEWS
White
QUARTETTO
NEVERLAND
EPCOTIA
WORLDISTA
STORY
音楽
音楽 -2nd Movement-
NEWS EXPO
JAPANEWS
NEWS official YouTube 生配信
配信日時：2024年9月15日(日)19:00 ごろ〜
https://youtube.com/live/MWjbYq9oz74
LINE MUSIC 生配信
配信日時：2024年9月15日(日)21:00〜(ティザー19:00〜)
※詳細はLINE MUSIC公式HPにて
◆配信特設サイト