ムロコーポレーションは、新たにキッチンツールのブランド「GRASTONE(グラストーネ)」を立ち上げ、第一弾商品として理想的な構造で使いやすさと味を追求した鍋GRASTONE POTT(グラストーネ ポット)をMakuakeプロジェクトで先行販売中です。

ムロコーポレーション「GRASTONE POTT」

製品名 : GRASTONE POTT20

製品仕様: 内径20cm×深さ9.1cm、容量2.8L、重量約1.6kg

製品名 : GRASTONE POTT22

製品仕様: 内径22cm×深さ11.8cm、容量4.5L、重量約2.0kg

【共通仕様】

製品色 :クラックペッパー/ルミナスイエロー

製造国 :日本

本体材質 :複合材(底の厚さ2.2mm)

内側 ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)

中間 アルミニウム合金

外側 ステンレス鋼(クロム18%)

蓋材質 :ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)

取手/持ち手 :フェノール樹脂(シリコン塗装)

表面処理 :内面 ファインリップル仕上/外面 セラミックコーティング

付属品 :取扱説明書、レシピブック

使用できる熱源:ガス、IH、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、

シーズヒーター、プレートヒーター

ムロコーポレーションは、新たにキッチンツールのブランド「GRASTONE(グラストーネ)」を立ち上げ、第一弾商品として理想的な構造で使いやすさと味を追求した鍋GRASTONE POTT(グラストーネ ポット)をMakuakeプロジェクトで先行販売中。

先行販売受付は2024年10月21日(月)まで実施。

GRASTONE POTTは、(1)鋳鉄鍋のように蓄熱性が高くても軽量、(2)汚れ落ちが簡単な表面仕上、(3)蓋を立てられ持ち手が樹脂で熱くなりにくい、といった特長があり、「毎日使いたい」と思うような“使いごこち”を形にした鍋です。

■商品の特長・詳細

(1)蓄熱性と軽さの理想的なバランスの3層構造

鋳鉄鍋と同様な蓄熱性や温度均一性と軽量化を両立させるために選んだのが、ステンレスでアルミニウムを挟んだ3層構造の材料で、比較した鋳鉄鍋に比べて、同じ容量でも1/2〜1/3程度の重量。

また、ガスだけでなくIHにも対応しています。

(2)内側全面を独自の「ファインリップル仕上」

鍋の内側のこびりつきや焦げ付きを洗う負担を軽くするために、GRASTONE POTT(グラストーネ ポット)は鍋の内側全面に独自の「ファインリップル仕上」を加工。

これは、ステンレス表面に微細な凹凸を加工することで、食材が密着しにくくしたもので、食材がこびりつきにくいだけではなく、水に浸け置くだけで汚れがツルンと落ちやすくなります。

また、「ファインリップル仕上」はコーティングではないため、焦げ付いてしまった場合でも、ステンレスたわし等で焦げ落としすることが可能です。

(3)外側全面「セラミックコーティング」

鍋の外側は、フライパンの調理面などにも使われる「セラミックコーティング」にすることで、吹きこぼれの焦げ付きのような汚れも落ちやすくしました。

(4)素手でも熱くなりにくい持ち手

鋳鉄鍋のほとんどは、鍋の持ち手が金属のため、鍋つかみが必要になります。

GRASTONE POTT(グラストーネ ポット)は、持ち手を樹脂素材にしたため、持ち手が熱くなりにくく、通常の使用では素手で持ちやすくなっています。

(5)蓋が立てられる

蓋の取手が小さい鍋は、蓋をキッチンカウンターに直接置くか、蓋を置くための皿などが必要になります。

GRASTONE POTT(グラストーネ ポット)は、蓋の取手が蓋を立てるスタンドの代わりになるため、キッチンカウンターを汚したり、蓋を置くスペースを用意する必要がありません。

(6)無水調理にも対応

本体と蓋のスチームシール構造により、無水調理にも対応しています(弱火でじっくり調理してください)。

■プロジェクト概要

プロジェクト名 : 手放せない使いごこち、旨味を引き出す鍋|GRASTONE POTT

期間 : 2024年8月23日(金)〜10月21日(月)

リターン : GRASTONE POTT20、GRASTONE POTT22、GRASTONE POTT20/22セット

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 蓄熱性が高く軽量!ムロコーポレーション「GRASTONE POTT」 appeared first on Dtimes.