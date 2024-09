2024年に10周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、秋の期間限定エンターテイメント『デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜』が開催されています!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』期間限定エンターテイメント「デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜」

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月)

開催時間:18:00〜パーククローズ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて、秋の期間限定エンターテイメント『デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜』を開催中!

秋の夜、ホグズミードへ向かう小道は恐ろしい雰囲気へと変貌を遂げ、さらにホグワーツ城には「闇の印」が浮かび上がるなど、不穏な気配が漂う魔法界に、あの「デス・イーター」が8年ぶりに降臨します。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

黒のローブを身に纏い、不気味な出立ちで突如ホグズミード村に登場した「デス・イーター」

杖を振りかざし、群衆に圧倒的な魔法の力を見せつけます。

「デス・イーター」に対抗すべく、ホグズミードの村人たちが登場し、壮絶なバトルが目の前で繰り広げられるエンターテイメントです。

三本の箒「特別フード」

ホグワーツ魔法魔術学校の先生や生徒たちもお気に入りの「三本の箒」には、特別なフードメニューも登場。

10周年の魔法史を語り合いながら、大人気の飲み物「バタービール」とあわせて、ハリー・ポッターの世界を満喫できます。

ウェルカム・バック・トゥ・ホグワーツ! プレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ローストビーフや温野菜、四寮をイメージしたミニ糖蜜タルトが付いた「ウェルカム・バック・トゥ・ホグワーツ! プレート」

ホグワーツ魔法魔術学校を象徴するお祝いのプレートです。

ハロウィーン・プレート

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

映画のハロウィーン・パーティのシーンにも登場した、ロリポップキャンディを使用した「ハロウィーン・プレート」

ポークリブ、ローストチキン(ハーフ)の豪華な内容に加え、ジャック・オ・ランタン型パイなども含まれた、特別なメニューです。

ゲストの“魔法史”を塗りかえる超興奮・超感動が楽しめる、この秋ならではの新たな魔法体験。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』にて2024年9月6日より開催される期間限定エンターテイメント「デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜」の紹介でした☆

