¡ÖºÇ¹âµé¤ËÈþ¿Í¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¡ÈÅìÍÎ¤Î¿¿¼î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡ª ¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï9·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ×¿Í¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤âÅìÍÎ¤Î¿¿¼î¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤½÷À¤ò¤«¤Ä¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¤â¤ªÈ©¤âÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹âµé¤ËÈþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡Û
¡ÖÉ×¿Í¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤âÅìÍÎ¤Î¿¿¼î¤Ç¤¹¡×¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡Ö¡ØÅìÍÎ¤Î¿¿¼î¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ »ä¤Î "¼«Ëý¤ÎÈ©" ¤¬¡¢Èá»´¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£Â©¤ò吞¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£2¡Á10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¢¤ëÄ«¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌÜ¿¬¤Ë ¥«¥é¥¹¤ÎÂÀ×¤¬ ¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¤â °ÊÁ°¤Ï Ìµ¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È´·²¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª8·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Î ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î ÍÍ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKANSAI COLLECTION 2024 AUTUMN & WINTE¡×¤Ç¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡£¤É¤Î»Ñ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢7¡Á8ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢84ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈ´·²¤ÎÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ªÈþ¤·¤µ¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¡×¡ÖÉ×¿ÍºÇ¹â¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢È¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)