【DMM通販:BANDAI SPIRITS 2025年1月~3月再販プラモデル 抽選販売】抽選期間:9月6日11時~9月10日17時当選発表:9月12日より

DMM通販は、BANDAI SPIRITSの2025年1月から3月に再販予定のプラモデル商品を対象に抽選販売を行なっている。抽選期間は9月10日17時まで。当選発表は9月12日より行なわれる。

今回抽選対象となっている商品の一例として、ガンプラ商品では「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」より「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」、「RG 1/144 アカツキガンダム(オオワシ装備)」、「HG 1/144 デュエルブリッツガンダム」、「HG 1/144 ライトニングバスターガンダム」、「HG 1/144 ズゴック(SEED FREEDOM Ver.)」などがラインナップ。

その他のガンプラ商品でも、「MGSD」シリーズの「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」、「MGSD ガンダムバルバトス」、「MGSD フリーダムガンダム」が対象となっているほか、「30MM×AC6」のコラボプラモより「30MM RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」、「30MM SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」、「30MM BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」を確認。

美少女プラモでは「30MS SIS-N00 ソウレイ[カラーB]」、「Figure-rise Standard プルツー」、「Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク」のほか、「30MS」のオプションボディパーツなど様々な商品が対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、1商品につき1人1点までとなっているほか、支払方法が「クレジットカード決済」のみとなっている。

