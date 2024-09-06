EVNNE¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤È¥³¥é¥Ü·èÄê¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò9·î14Æü¤è¤êÈÎÇä
7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EVNNE¤¬¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
9·î¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢Í§Ã£¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡ßEVNNEÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤È¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Î¥Á¥é¥·¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥é¥Ü¾ðÊó
9·î¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢Í§Ã£¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥³¥é¥Ü¾ðÊó
¤·¤Þ¤à¤é¡ßEVNNE¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤Þ¤à¤é¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡ã³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª¡ä
¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ä¤·¤Þ¤à¤é¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡ßEVNNEÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¤·¤Þ¤à¤é¡ßEVNNEÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸