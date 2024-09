9月13日(金)から始まるハッピーセットは、プラレールとハローキティのおもちゃ。両方とも日本を代表する人気の鉄道玩具と、KAWAIIキャラクター玩具だ。きっとまた争奪戦になりそうなハッピーセット、ひとあしお先に、ギミックや遊びのポイントを紹介しちゃいます!【ハッピーセット「プラレール」おもちゃ】▲プラレールはBOX入りなので、お持ちのプラレール商品と一緒にしまっておける。▲組み立てはなしの完成品なのでBOXから出してそのまま遊べる。▲一部、シールがある。それほど細かくはなく数も少ないので、すぐに完成する。第1弾 9月13日(金)〜9月26日(木)▲第1弾は、「E5系新幹線はやぶさ」、「京阪電車1300系きかんしゃトーマス号」、「C61 20号機蒸気機関車」、「E8系新幹線つばさ」の4種。それぞれ楽しいギミックが備わっている。E5系新幹線はやぶさ▲屋根部分、左側の窓がクリアパーツになっており、そこから光を取り込んで運転席を照らすので、窓を隠すと運転席は真っ暗に!京阪電車1300系きかんしゃトーマス号▲車両の側面にレンズ、天井にボタンがある。▲レンズをのぞきながらボタンを押すと、トーマスの絵柄が変わる。ちなみに絵柄は8種類。C61 20号機蒸気機関車▲後部の上側、横長の吹き込み口から息を吹き込むと、汽笛のような笛が鳴る。その下の丸い窓は火室が光って見える。▲火室は屋根の穴から光を取り込んで光るので、屋根の穴を隠すと、火が消えたように。E8系新幹線つばさ▲すべてのプラレールにフックなどの連結パーツが付いているが、つばさは前方のフックまわりが底面のレバーで出し入れできる。連結がよりリアルに!▲つばさには、付属の鍵パーツではじき出すことができる。(C) TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。JR東日本商品化許諾済 京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

第2弾 9月27日(金)〜10月10日(木)▲第2弾は、「923形ドクターイエロー」、「パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン」、「E235系山手線」、「レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)」の4種に加え、ひみつのおもちゃ1種がある。ここでは見せられないので、ここにないものが秘密のおもちゃ。どんなギミックがあるのかも楽しみだ。923形ドクターイエロー▲屋根の後部が開き、のぞくと運転席から見える景色を見ることができる。運転席が暗いとよく見えないので明るいところで試してみよう。パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン▲屋根が大きく開き、パンダのイスなど車内の様子が見える。イスのパンダはシールで、貼るのがちょっと難しいかも。写真のシールもちょっとズレてますね(笑)。E235系山手線▲屋根にあるレバーで、ドアの開閉ができる。ドアを開けるとお客さんが見える。さすが山手線、ちょっと混んでます。レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)▲こちらはマクドナルドのオリジナルカラー。前方が大胆に開く仕組み。▲中にはAIコンピューターが見える。こちらはレンチキュラーになっていて、角度を変えると人間の運転士さんに代わる。(C) TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 アドベンチャーワールド商品化許諾済【ハッピーセット「ハローキティ」おもちゃ】ハローキティは、スポーツがテーマ。第1弾は室内で遊べる球技4種。第2弾はスポーツ観戦に役立つアイテム4種だ。スポーツをするキティやミミィがデザインされているが、その絵柄はどこか懐かしい、レトロデザインになっているのも注目だ。またハローキティも、第2弾にはひみつのおもちゃが1種含まれる。第1弾 9月13日(金)〜9月26日(木) スポーツゲーム▲第1弾は、「ハローキティ ミニボウリングセット」、「ハローキティ ミニバスケセット」、「ハローキティ ミニたっきゅうセット」、「ハローキティ ミニゴルフセット」の4種。ハローキティ ミニボウリングセット▲ピンが6本、ボールが1個のセット。ピンを並べる際、なるべくピンの間隔を狭くするとストライクが出やすい!▲ピンは、30点が1つ、20点が2つ、10点が3つ。倒したピンの点数の合計を競おう。ハローキティ ミニバスケセット▲素材がプラで、ボールもかるいので、ボールがゴールに当たるとはじかれてしまう。キティのシールが貼られたボードをうまく使ってゴールを狙おう。ハローキティ ミニたっきゅうセット▲ラケット2つとボールのセット。お家のテーブルで卓球ができる。赤のラケットはキティ、黄色のラケットはキティの双子の妹、ミミィのイラスト。ハローキティ ミニゴルフセット▲キティのリボンをかたどったパターでボールをパッティング!近い距離でもあまり弱いとゴールにうまく入らないので力加減が大事。▲ちなみに4種類のボールには、すべてキティの顔が彫ってある。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734第2弾 9月27日(金)〜10月10日(木) 応援グッズ▲第2弾は、「ハローキティ そうがんきょう」、「ハローキティ くしつきラケットミラー」、「ハローキティ おうえんクラッパー」、「ハローキティ おしぼりケース」の4種。ハローキティ そうがんきょう▲双眼鏡にはチアリーダーで応援するキティがデザイン。▲おうえんクラッパーをそうがんきょうで見たところ。結構大きく見える。ハローキティ くしつきラケットミラー▲ラケット型の手鏡と、くしのセット。▲くしは、ミラーのところに収納可能だ。ハローキティ おうえんクラッパー▲左右に振るとパチパチと音が出る。応援を盛り上げるアイテム。▲バドミントンをするキティの裏側には、おうえんクラッパーで応援するミミィがデザイン。ハローキティ おしぼりケース▲フタ部分だけ飾ってもキティのフィギュアのよう。▲カップ部分にはいろんなスポーツをするキティがデザインされている。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734