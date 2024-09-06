Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±ÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤òÀ°È÷¤Ø
¡¡´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ËÀ¯ÉÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÅìÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¹½Â¤¤ÎÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡ËÀ¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÅìÀ¾¤Î³Êº¹¡¢º£¸å¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇÅÅ¸»³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¸©¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÍ×Ë¾¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤Þ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Íý²ò¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¡¢´Ø·¸³ÕÎ½¤ÇÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤äÀã¤Î¹ß¤ëµ¨Àá¤Ë½üÀã¼ÖÎ¾¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î30¥¥í·÷Æâ¤ÎÁ´°è¤ÇÊü¼ÍÀþËÉ¸îÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ¤¬Á°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÅìÆüËÜ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¹½Â¤¤ÎÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡ËÀ¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÅìÀ¾¤Î³Êº¹¡¢º£¸å¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇÅÅ¸»³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¶¨µÄ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤äÀã¤Î¹ß¤ëµ¨Àá¤Ë½üÀã¼ÖÎ¾¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î30¥¥í·÷Æâ¤ÎÁ´°è¤ÇÊü¼ÍÀþËÉ¸îÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ¤¬Á°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ç¤¹¡£