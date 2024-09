NEWS、全500曲がサブスク解禁！LINE MUSICやYouTubeで初の生配信も実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■配信に先駆けて、新アーティスト写真も公開!

NEWSがこれまでリリースした全シングル・アルバム楽曲が、待望の配信解禁されることが明らかになった。

結成記念日の9月15日より第1弾として全シングル(32タイトル150曲)、10月1日より第2弾として全アルバム(16タイトル349曲)の配信がスタートする。

日本、そして世界へ向けて、NEWSの音楽をさらに多くの人に届けるべく、デビューから現在地までの歴史すべてを再発信する。代表曲「weeeek」「チャンカパーナ」「U R not alone」をはじめ、デビューシングルから最新アルバム『JAPANEWS』、NEWSが音楽を通じて壮大な物語を紡いだアルバム4部作などの楽曲が、世界中で楽しめるようになる。

配信に先駆けて、NEWSの新アーティスト写真も公開。あらたなグループロゴとともに、白銀の衣装を身にまとい未来を見据える3人の姿が、成熟したアーティスト性を漂わせるビジュアルとなっている。

また、配信がスタートする9月15日には、LINE MUSICやNEWS公式YouTubeで初めての生配信も実施。NEWSの音楽の魅力を掘り下げる特別企画とともに、公式YouTubeでは結成日を記念してNEWSからの“重大発表”も予定されている。

シングル・アルバム楽曲計499曲に加えて、500曲目にカウントされる“+1”の詳細は生配信で明らかに。

NEWSが20年以上の歴史のなかで紡いできた名曲の数々を、配信で楽しもう。

<楽曲配信内容>

■9月15日 全シングル解禁(32タイトル150曲)

NEWS ニッポン

希望~Yell~

紅く燃ゆる太陽

チェリッシュ

TEPPEN

サヤエンドウ / 裸足のシンデレラボーイ

星をめざして

weeeek

太陽のナミダ

SUMMER TIME

Happy Birthday

恋のABO

さくらガール

Fighting Man

チャンカパーナ

WORLD QUEST / ポコポンペコーリャ

ONE -for the win-

KAGUYA

チュムチュム

四銃士

ヒカリノシズク / Touch

恋を知らない君へ

EMMA

LPS

BLUE

「生きろ」

トップガン / Love Story

ビューティフル / チンチャうまっか / カナリヤ

BURN

未来へ / ReBorn

LOSER / 三銃士

ギフテッド

■10月1日 全アルバム解禁(16タイトル349曲)

touch

pacific

color

LIVE

NEWS BEST

NEWS

White

QUARTETTO

NEVERLAND

EPCOTIA

WORLDISTA

STORY

音楽

音楽 -2nd Movement-

NEWS EXPO

JAPANEWS

<配信サービス一覧>

Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora 他

配信情報

『【NEWS祝21歳!!!】サブスク解禁記念生配信&重大発表!?』

09/15(日)19:00ごろ~

NEWS official YouTube

『NEWS サブスク解禁記念スペシャル生配信@LINE MUSIC』

09/15(日)21:00~(ティザー19:00~)

LINE MUSIC 生配信

NEWS official YouTube生配信URL

https://youtube.com/live/MWjbYq9oz74

配信特設サイト

https://news-0915.jp/

NEWS OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/12