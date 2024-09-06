¥Ö¥ê¥ó¥±¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÇÂàÇ¤¤Ø¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥±¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï5Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¹ñÌ³Ä¹´±¤Î¿¦¤Ë¤ÏÎ±Ç¤¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ë¬ÌäÀè¤Î¥Ï¥¤¥Á¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤Ï¡¢11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÎ±Ç¤¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÀè½µ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈµÙ²Ë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤È1·î¡Ê¤ÎÀ¯¸¢°Ü¹Ô¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤±¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¸ò¤òÎ¨¤¤¤ë´é¤Ö¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤Ï2021Ç¯1·î¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ»þÂå¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÊäº´´±¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£
¡¡2»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤Ï¹ñÌ³Ä¹´±½¢Ç¤°ÊÍè¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÉÑÈË¤Ë³°Í·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÍèÇ¯1·î¤ÎÂàÇ¤¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÀ¶µÜÎÃ¡Ë