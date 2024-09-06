「ワイルドアームズ」、「ワンダと巨像」など懐かしのゲームサントラがApple Musicなどのサブスクにて9月上旬より順次配信開始
【SIEゲームタイトルのサントラ サブスク】
9月上旬 配信予定
9月上旬 配信予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、SIEより発売されたゲームサントラをApple Music、YouTube Musicなどのサブスクリプション音楽サービスにて9月上旬より配信する。
配信タイトルには、「アークザラッド」、「ワイルドアームズ」、「ポポロクロイス物語」、「ワンダと巨像」、「Bloodborne」、「Bloodborne The Old Hunters」などのオリジナルサウンドトラックがラインナップ。
また、上記のサウンドトラック以外のタイトルも配信を予定している。
PlayStation®の懐かしのゲームサントラを、Apple Music、YouTube Musicなどのサブスクリプションサービスで9月上旬より順次配信開始！ 思い出のゲームの名曲がいつでもどこでも楽しめる！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 6, 2024
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