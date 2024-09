【SIEゲームタイトルのサントラ サブスク】9月上旬 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、SIEより発売されたゲームサントラをApple Music、YouTube Musicなどのサブスクリプション音楽サービスにて9月上旬より配信する。

配信タイトルには、「アークザラッド」、「ワイルドアームズ」、「ポポロクロイス物語」、「ワンダと巨像」、「Bloodborne」、「Bloodborne The Old Hunters」などのオリジナルサウンドトラックがラインナップ。

また、上記のサウンドトラック以外のタイトルも配信を予定している。

