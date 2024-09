é¬é¯¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ª¥á¥µ¡¼¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥í¡¼¥º ¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡×¤ò³Ú¤·¤à ¥ª¡¼¥È¥ó¥Ì¥·¥ç¥³¥é¥·¥ê¡¼¥º

薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2024年「秋の味覚」をテーマに、秋の豊かな実りや彩りを感じるショコラシリーズを9月13日よりオンラインショップで販売します。

メサージュ・ド・ローズ 「秋の味覚」を楽しむ オートンヌショコラシリーズ

“オートンヌ”とはフランス語で“秋”を意味します。

名前の通り、秋に旬を迎える栗、紫芋、それらと相性の良いみかんを使用し、季節の味覚を最大限に引き出したフレーバーアソートが楽しめます。

キーカラーであるオレンジ、紫、ブラウンを効果的に配色し、秋の訪れを視覚、嗅覚、味覚で堪能していただけるショコラシリーズです。

この季節ならではの味わい深いショコラは、大切な人へのギフトや、特別な日のお祝いにぴったりの贈り物にもなります。

秋の恵みを感じる贅沢なフレーバーが、特別なひとときをより一層華やかに演出します。

■『ロズレ・オートンヌ』

外寸 10.2×12×5.3(cm) 個入/2,700円(税込)

紫芋マーブルの淡い紫色の薔薇のショコラをメインに、みかんマーブル、マロンマーブルの薔薇のつぼみ、抹茶のリーフを清楚な白いレースボックスに合わせました。

ブラウンのリボンで引締め、秋色の薔薇の庭園が小箱の中に凝縮している、秋の訪れを感じさせる可愛らしいショコラです。

■『ブーケ・ミニヨン・オートンヌ』

外寸 21.8×21×3.2(cm) 39個/3,780円(税込)

小さな薔薇のつぼみとリーフを並べ、秋色のブーケをイメージ。

今秋のコレクションは、みかんやみかんマーブルの明るいオレンジをメインに、ミルクチョコレートの茶系と、アクセントに華やかな紫芋マーブル、周囲に抹茶のリーフをあしらっています。

みかんの爽やかな酸味、紫芋の豊かな風味、ミルクチョコレートの優しい甘さが絶妙に調和し、心地よい秋の味わいを楽しめます。

蓋を開けると目に飛び込んでくる落ち葉のイラストも、秋色のブーケをさらに引き立てます。

■『フルレット・オートンヌ』

外寸 16.5×16.5×2(cm) 1種4粒入×4種/1,566円(税込)

彩り豊かな薔薇のつぼみを散りばめたショコラボックス。

秋の訪れを感じさせる紫芋とみかんのマーブル、甘酸っぱいイチゴとまろやかなミルクの4つの味わいを楽しめます。

■『コーン・フルーリ・オートンヌ』

外寸 8.3×8.3×12(cm) 3本入り/1,404円(税込)

「TOKYOコーン・フルーリ」が秋仕様の3本パッケージで新登場。

バニラコーンにはマロンマーブルのつぼみとミルクのリーフ、チョココーンにはみかんマーブルのつぼみと抹茶のリーフ、紫芋マーブルのつぼみとマロンのリーフをトッピングしました。

それぞれ異なる秋の味覚が楽しめる、一口サイズの可愛い花束ショコラです。

■『ミニローズ・オートンヌ』

外寸 9.7×9.7×3.5(cm) 65g/1,728円(税込)

紫芋チョコとホワイトチョコをメインに、ミルクとマロンのリーフで落ち葉の風景を、そして、秋風に揺れる紅葉をイチゴ、みかん、抹茶の星型チョコで表現しました。

蓋を開けると、豊かなフレーバーと共に秋の訪れを感じられる一口サイズのショコラアソートです。

※掲載商品の内容及びデザイン等は予告なく変更または販売終了する場合が有ります。

