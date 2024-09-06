¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥³¥í¥ó¥ÜÀþ¤ò³«Àß¡¡11·î21Æü¤«¤é½µ5±ýÉü
¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¸¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Á¥³¥í¥ó¥ÜÀþ¤ò11·î21Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
·î¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ¡¦ÆüÍË¤Î½µ5±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
ÍËÆü¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ«¤â¤·¤¯¤ÏÌë¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Ãë¤È¿¼Ìë¤Ë¥³¥í¥ó¥Ü¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ä¥Ñ¡¼¥¹¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤È¤ÎÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¹Ò¶õ¤â±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
3K333¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê08¡§55¡Ë¡Á¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê10¡§30¡Ë¡¿ÌÚ¡¦Æü
3K331¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê21¡§00¡Ë¡Á¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê22¡§30¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ
3K334¡¡¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê11¡§30¡Ë¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê18¡§00¡Ë¡¿ÌÚ¡¦Æü
3K332¡¡¥³¥í¥ó¥Ü¡Ê23¡§30¡Ë¡Á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê06¡§00+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ