ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤¬À¾µÜÏ«´ð½ð¤«¤éÀ§Àµ´«¹ð¡¡ÃÄ°÷¤¬µÞ»à¡¡²þ³×¼è¤êÁÈ¤ß¿ÊÄ½¤Ï¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÀâÌÀ¡×
ºòÇ¯9·î¤ËÃèÁÈÃÄ°÷¤¬µÞ»à¤·¤¿ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÈºåµÞÅÅÅ´¤Ï6Æü¡¢À¾µÜÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±·àÃÄ¤Ç¤ÏºòÇ¯Íè¡¢ÃÄ°÷µÞ»à¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Æ±Ï«´ð½ð¤«¤éÃÄ°÷¤é¤ÎÏ«Æ¯¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±·àÃÄ¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ§Àµ´«¹ð¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±·àÃÄ¤Î²þ³×¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤Ë¤½¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤´Í±Í½¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£