ÊõÄÍ²Î·à¤ÎÃÄ°÷»àË´¤ÇÀ¾µÜÏ«´ð½ð¤¬À§Àµ´«¹ð¡¡²Î·àÃÄ¡ÖÆâÍÆ³ÎÇ§Ãæ¡×
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¡Ë¤Î·àÃÄ°÷¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢²Î·àÃÄ¤Ï6Æü¡¢À¾µÜÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÏ«Æ¯´ð½àË¡¤Ë´ð¤Å¤¯À§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²Î·àÃÄ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´«¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸½ºß³ÎÇ§Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´«¹ð¤Ï5ÆüÉÕ¡£
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤ä¤±¤É¡¢¼Õºá¤Ê¤·¡ÄÊõÄÍÂ¦¤¬Ç§¤á¤¿¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¿ô¡¹
¡¡2023Ç¯9·î30Æü¤Ë·àÃÄ°÷¤Î½÷À¤¬»àË´¡£²Î·àÃÄ¤¬11·î14Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢»àË´Ä¾Á°1¥«·î¤Ë118»þ´Ö¤Î¡Ö»þ´Ö³°Ï«Æ¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»î»»¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿´ÍýÅªÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÌÚ¾ì·òÇ·¡Ê¤³¤Ð¤±¤ó¤·¡ËÍý»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔÈ÷¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¡¢²Î·àÃÄ¤È¤Ï¸ÛÍÑ·ÀÌó¡ÊÏ«Æ¯·ÀÌó¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤Ç¹´Â«À¤Î¶¯¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°äÂ²Â¦ÂåÍý¿Í¤ÎÀî¿ÍÇîÊÛ¸î»Î¤ÏÏ«Æ¯·ÀÌó¤ËÅö¤¿¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾µÜÏ«´ð½ð¤Ï11·î22Æü°Ê¹ß¡¢²Î·àÃÄ¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¡£ÁÈ¿¥¤ÎÂÎÀ©¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Î´ÉÍýÊýË¡¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢»ñÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Î·àÃÄ¤Ï¡ÖÀ§Àµ´«¹ð¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë²Î·àÃÄ¤Î²þ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾¾¼¼²Ö¼Â¡Û