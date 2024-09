UKロックバンド・ブラー(blur)のドキュメンタリー・フィルム『blur:To The End』(原題)と、コンサート・フィルム『blur:Live At Wembley Stadium』(原題)の2作品が、それぞれ邦題を『blur:To The End/ブラー:トゥー・ジ・エンド』、『blur:Live At Wembley Stadium/ブラー:ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』として、2025年1月より全国順次公開されることが決定。あわせて場面写真が解禁された。

イギリスで最も大きく、最も愛されているバンドの1つであるブラーは、『Leisure』(1991年)でデビューし、『Modern Life Is Rubbish』(1993年)を経て、7作連続で全英1位を獲得した『Parklife』(1994年)、『The Great Escape』(1995年)、『Blur』(1997年)、『13』(1999年)、『Think Tank』(2003年)、『The Magic Whip』(2015年)、『The Ballad of Darren』(2023年)などの9枚のスタジオ・アルバムをリリース。「Country House」(1995年)、「Beetlebum」(1997年)の2作の1位を含むトップ10シングルの数々で、イギリスのポピュラー音楽のサウンドに革命を起こし、バンドを国内外で大衆的な人気へと押し上げた。また、NME Awards10回、Q Awards6回、BRIT Awards5回、Ivor Novello Awardを受賞し、世界中の何万人もの熱心なファンの前でライヴを行ってきた。そんな彼らが2023年7月に8年ぶりのニュー・アルバム『The Ballad of Darren』で驚きと感動の復活を遂げ、1位を獲得した時期における、バンドの物語の最新章を描いたドキュメンタリー映画『blur:To The End/ブラー:トゥー・ジ・エンド』は、新曲をレコーディングする為に、2023年初頭に集まった4人の友人であり、30年来のバンド仲間である彼らのユニークな関係を追った作品である。一方、彼らが2023年7月に15万人のファンを前に、バンド史上初となるロンドンのウェンブリー・スタジアムにて象徴的で多くの人に愛されている楽曲を披露した、バンドの歴史的なライヴを描いた『blur:Live At Wembley Stadium/ブラー:ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』は、一世一代のパフォーマンスで、批評家から5つ星の評価で絶賛された、2時間の作品となる。そんなバンドの裏側を描いたドキュメンタリー映画と、バンドの表側を描いたコンサート映画の2作品が公開決定。解禁された場面写真は、『blur:To The End/ブラー:トゥー・ジ・エンド』から、レコーディング中に海辺で談笑するデーモン・アルバーン(ヴォーカル)とアレックス・ジェームス(ベース)の2人と、もう1作品『blur:Live At Wembley Stadium/ブラー:ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』から、ライヴ中に客を鼓舞するデーモン・アルバーンという、バンドの両面を感じられるシーンとなっている。ドキュメンタリー映画『blur:To The End/ブラー:トゥー・ジ・エンド』、コンサート映画『blur:Live At Wembley Stadium/ブラー:ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム』は、2025年1月全国順次公開。