¶¯¤¤Æüº¹¤· Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÅÙ～5ÅÙ¹â¤¯8·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë ºÇ¹âµ¤²¹ ÈÓÅÄ34ÅÙ ¾¾ËÜ33ÅÙ Ä¹Ìî¡¦¿ÛË¬32ÅÙÍ½ÁÛ¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
6Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢8·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤âÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ ËÌÉô¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤ÏÌë¤«¤é±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÈÓÅÄ¤Ç34ÅÙ¡¢¾¾ËÜ¤Ç33ÅÙ¡¢Ä¹Ìî¤È¿ÛË¬¤Ç32ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤â3ÅÙ～5ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ê8·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£