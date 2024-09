¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¡¢10·î¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·èÄê¡ª°¦ÃÎ¡õÂçºå¤Ç³«ºÅ

俳優のアン・ヒョソプの日本ファンミーティングが開催されることが決定した。先日、日本公式ファンクラブを開設し、日本での活動に拍車をかけているアン・ヒョソプ。彼が直接ファンに感謝の気持ちを伝える特別な機会となる。彼の魅力あふれるパフォーマンスやトークを楽しめるイベントに早くも期待が高まっている。

■公演情報

「2024 AHN HYO SEOP FANMEETING in JAPAN『I WANT TO SAY ( )』」

<愛知>

名古屋 愛知県芸術劇場

2024年10月12日(土) 開場 18:00/開演 19:00

2024年10月13日(日) 開場 15:00/開演 16:00





<大阪>大阪 グランキューブ大阪2024年10月15日(火) 開場 17:30/開演 18:302024年10月16日(水) 開場 17:30/開演 18:30※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。【チケット料金】¥13,000(税込)【枚数制限】1名様につき各公演4枚まで【チケット販売スケジュール】「ファンクラブ先行」で売り切れとなった場合は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が行われない可能性がございます。〇ファンクラブ先行(抽選)受付期間:2024年9月5日(木)18:00〜9月16日(月)23:59〇プレイガイド先行(先着)受付期間:2024年9月22日(日)18:00〜10月2日(水)23:59〇一般販売(先着)受付期間:2024年10月5日(土)18:00〜各公演前々日まで【問い合わせ】AHN HYO SEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局(月〜金10時〜17時)■関連サイト