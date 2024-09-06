»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¾É¾õ¡¡ÀÄ¿¹¡¦ÆîÉôÄ®¡¢µë¿©Ää»ß
¡¡ÀÄ¿¹¸©ÆîÉôÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï6Æü¡¢Ä®Æâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ê£¿ô¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¾É¾õ¤Ï·Ú¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£³Ø¹»µë¿©¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µë¿©¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶ÈÌ³¤òÄä»ß¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È5ÆüÍ¼¡¢Ä®Æâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤«¤é¡¢À¸ÅÌ1¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£6Æü¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»Á´6¹»¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ê£¿ô¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Í¿ô¤Ï½¸·×Ãæ¡£
¡¡Ä®¤Îµë¿©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢6¹»¤Ë·×ÌóÀé¿ÍÊ¬¤Îµë¿©¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£