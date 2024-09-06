·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å½é¤Î¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ¡¢º´Æ£´²ÂÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤ËÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Îº´Æ£´²ÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤È±öÌî±Íµ×¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦è¬²ÙÃ«¤Ç£å£î£ã£ï£õ£î£ô£å£ò¡¡£ç£á£ì£ì£å£ò£ù¤Ç¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤È¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤Þ¤¿º£Æü¤¬²á¤®¤Æ¤â¡×¡Ê¡Á£±£µÆü¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤È±öÌî¤¬»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¼Ì¿¿¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤Ó¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«²ó¤·¤Æ´¶·ã¡£°ìÊý¤Î±öÌî¤Ï¡Ö¼Ì¿¿Å¸¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç³Û¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£·àÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²Ç¯¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤É÷¤ËÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£»£±Æ¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡ÖÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç°ìºâ»º¤òÃÛ¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£