´ßÅÄÁíÍý¤¬´Ú¹ñË¬Ìä¤Ø ¡Ö´Ø·¸²þÁ±¤ò¸åÌá¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ï6Æü¤«¤é´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÕú¡Ê¥æ¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¥Ý¥¹¥È´ßÅÄÁª¤Ó¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢´ßÅÄÁíÍý¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÀ®²Ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÆü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤âÂ³¤¯¤è¤¦¡¢Æ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¹ñ¤ÇÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñÌ±¤òÂàÈò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄÁíÍý¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡ÖÆü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¸åÌá¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¥Ý¥¹¥È´ßÅÄÁª¤Ó¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤Ê¤«¡¢´ßÅÄÁíÍý¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÀ®²Ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÆü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤âÂ³¤¯¤è¤¦¡¢Æ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
´ßÅÄÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¡¢Ì¤Íè¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¹ñ¤ÇÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñÌ±¤òÂàÈò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÍ¼¿©²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄÁíÍý¤Ï¼þÊÕ¤Ë¡ÖÆü´Ú´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¸åÌá¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£