マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に「プラレール」が登場。

手転がしで遊べて、複数集めれば連結もでき、楽しい仕掛けを搭載した車両がラインナップされています!

マクドナルド ハッピーセット「プラレール」

販売期間:

第1弾 2024年9月13日(金)〜9月26日(木)

第2弾 2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

第3弾 2024年10月11日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」の、タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」が登場。

新幹線や蒸気機関車のほか、「京阪電車13000系トーマス号」、パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」など全8種類とひみつのおもちゃ1種のラインアップです☆

また、マクドナルドオリジナルカラーのプラレール鉄道「レッドストリーム」にも注目。

車両は手転がしで遊べるほか、全車両に楽しい仕掛け(ギミック)が搭載されており、図形や空間などの認識を高めてくれます。

さらに、外箱をスマートフォンで読み取って楽しめる、プラレールのデジタルコンテンツも用意。

楽しさ満載のハッピーセット「プラレール」に登場するおもちゃを紹介します!

第1弾

販売期間:2024年9月13日(金)〜9月26日(木)

2024年9月13日から登場するハッピーセット「プラレール」第1弾は、人気の新幹線や「きかんしゃトーマス」などがラインアップ。

ユニークな仕掛けも楽しめ、想像力をかき立てられます!

E5系新幹線はやぶさ

屋根に透明の窓がある「E5系新幹線はやぶさ」のおもちゃ。

窓から光を取り込み、運転席の中が明るく光ってみえます☆

京阪電車 13000系きかんしゃトーマス号

カラフルな車両が楽しい「京阪電車 13000系きかんしゃトーマス号」

車両側面のレンズを覗いて天井のボタンを押すと、「きかんしゃトーマス」のアニメシーン8種類見ることができます!

C61 20号機蒸気機関車

車両の後部が笛になっていて、息を吹き込むと汽笛のような音が出る仕掛けの「C61 20号機蒸気機関車」

車両後ろ(笛の下)には穴があり、中を覗き込むと火室が見えます!

E8系新幹線つばさ

「E8系新幹線つばさ」のおもちゃは、鍵のギミックがユニーク。

付属の鍵パーツを車両に差し込んで側面をつまむと、車両を勢いよく走らせることができます☆

第2弾

販売期間:2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

2024年9月27日からの第2弾には、ドクターイエローやパンダくろしおが登場。

ドアを開け閉めできる山手線やマクドナルドオリジナルの「レッドストリームスペシャル」も注目です。

また、どんなおもちゃか開けてのお楽しみ「ひみつのおもちゃ」1種も加わります☆

923形ドクターイエロー

黄色い車両が目を引くドクターイエローは、屋根のパーツを持ち上げると四角い窓が。

窓を覗き込むと、運転席からの景色を見ることができます!

パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン」

パンダくろしお「Smile アドベンチャートレイン」は、パンダのデザインがユニーク。

ボタンを押すとロックが解除され、屋根を開けて車内の様子を見ることができます☆

E235系山手線

山手線車両は、天井のレバーを操作するとドアが開閉するギミック。

開いたドアからは、乗車している人のイラストが見えます。

レッドストリームスペシャルカラー(マクドナルド)

マクドナルドオリジナルカラーの車両も登場。

車両の前部分を上に開くと、運転席の様子を見ることができます。

角度によって、イラストが変わって見える、楽しいギミックです!

自分だけのレールがARで作れる!「プラレールハッピートレイン」

ゲーム可能期間:2024年9月13日(金)5:00〜2024年10月31日(木)5:00

キャンペーン期間:2024年9月13日(金)5:00〜2024年10月31日(木)5:00

遊び方:

1)スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「プラレール」の外箱のQRコードを読み込みます。

2)好きな車両を選び、画面のマスを指でなぞり線を引くと、描いた線がレールになります。さらに、マクドナルドにちなんだオリジナルの情景パーツが生成されます。

3)車両を走らせたい場所を決定すると、AR上でプラレールが走り出します。写真を撮影することもできます。

4)ゲーム終了後に称号が表示され、Xでシェアすることができます。

5)指定ハッシュタグを付けてXでシェアしていただいた方の中から、抽選でオリジナルマックカード1,000円分が当たります。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※ハッピーセット「プラレール」の外箱を使ってコンテンツを起動させます。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。

ハッピーセット「プラレール」の外箱をスマートフォンで読み込むと遊べる、「プラレール」のデジタルコンテンツも用意。

車両を選んで画面のマスを指でなぞり、線を引くと、オリジナルのレールレイアウトが作成できます。

車両を走らせたい場所にスマートフォンをかざすと、仮想空間上に作成したレールレイアウトが登場。

自分の描いたレールの上に、「プラレール」の車両を自由に走らせて遊べます!

写真を撮影することもでき、ゲーム終了後には称号を表示。

表示された内容はXでシェアでき、指定ハッシュタグを付けてシェアすると、抽選でオリジナルマックカードが当たります☆

楽しいギミックが搭載された、人気の新幹線や特急列車などの「プラレール」のおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット「プラレール」は、2024年9月13日より発売です!

© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 アドベンチャーワールド商品化許諾済 京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済

© 2024 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post はやぶさやドクターイエロー、パンダくろしおなど全9種!マクドナルド ハッピーセット「プラレール」 appeared first on Dtimes.