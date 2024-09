カワバンガ!世界一有名なカメの忍者“ミュータント・タートルズ”の最新作「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」が、今冬(2024~2025年)Paramount+にて独占配信となることがわかった。予告編映像とキービジュアルが届けられている。

2023年に公開されたCGアニメ映画『ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック!』の続編物語。ショー・ランナー兼製作総指揮は『マイティ・ソー/ダークワールド』で脚本を担当したほか、「スター・ウォーズ」のオリジナルドラマシリーズで共同脚本を務めたクリストファー・ヨスト。

前作『ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック!』は、不思議な液体「ミュータンジェン」に触れたことでミュータント(突然変異体)となったカメたちの活躍を描き、目立つ姿を隠すため地下で密かに生活していた彼らが、“普通のティーンエイジャー”として周囲に受け入れられたいという一途な願いを叶えるために戦う姿を描いた。2026年には新作映画がアメリカにて公開を予定しており、タートルズの勢いはまだまだ止まらない。本作「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」は、前作と今後予定されている映画の間の物語を2Dアニメシリーズとして描く。



青のアイマスクがトレードマークで正義感が強く頼りになるヒーロー的存在レオナルド。赤のアイマスクをしたラフェエロは短気でケンカっ早い斬りこみ隊長。紫のアイマスクをしている武器や乗り物の開発もする天才発明家のドナテロ。オレンジのアイマスクを身に着け、末っ子的な存在でお調子者なムードメーカー ミケランジェロ。彼らは、ニューヨークの街に突如として現れた〈ミュータントの絶滅〉を目論む悪の脅威に立ち向かう。

アナログな手描き質感にこだわりぬいた、温かみとストリート感が同居する独特の作画テイストで、誰も見たことがないタートルズの物語が描かれる。全12話の2Dアニメシリーズ「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」は、今冬にParamount+にて独占配信開始。