【ハッピーセット「ハローキティ」】第1弾:9月13日~9月26日第2弾:9月27日~10月10日第3弾:10月11日~価格:490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ハローキティ」を9月13日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」と「ちいかわ」に続いて、今月は新たなハッピーセット「プラレール」と「ハローキティ」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっており、第1弾は9月13日から9月26日まで、第2弾は9月27日から10月10日まで展開され、それぞれ各弾4種類+「ひみつのおもちゃ」1種類を含む合計9種類が用意されている。また、10月11日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ハローキティ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ハローキティ」は、サンリオを代表するキャラクターのひとつであるハローキティデザインの、スポーツをテーマにしたおもちゃだ。実際にボールを使った遊びができるものに加えて、スポーツ観戦用のおもちゃも用意されており、同じテーマでも少し用途が異なるものが取り揃えられているところがポイントである。

このハローキティが誕生したのは、1974年だ。今年はちょうど生誕50周年を迎える年ということもあり、昨年から「ハローキティ50周年アニバーサリー」と題したグッズも多数登場している。今回のハッピーセット「ハローキティ」にも、それぞれの説明書の中にしっかりと50周年アニバーサリーが記載されている。

今回のハッピーセット「ハローキティ」で選ばれたテーマは「生活習慣や身体動作、社会性・感情、図形・空間の認識、論理性」だ。グッズとしてもかわいらしいものばかりだが、おもちゃとしても個性豊かなものが多数用意されている。

ハローキティデザインの球技と応援グッズが登場!

今回のハッピーセット「ハローキティ」では、第1弾と第2弾合わせて8種類+「ひみつのおもちゃ」1種類の合計9種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「ハローキティ ミニボウルリングセット」、「ハローキティ ミニバスケセット」、「ハローキティ ミニたっきゅうセット」、「ハローキティ ミニゴルフセット」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「ハローキティ そうがんきょう」、「ハローキティ くしつきラケットミラー」、「ハローキティ おうえんクラッパー」、「ハローキティ おしぼりケース」に加えて「ひみつのおもちゃ」1種類といったラインナップが用意されている。おもちゃ袋は、第1弾がピンク色で第2弾は紫色だ。

こちらが第1弾(9月13日~9月26日)のハッピーセット「ハローキティ」に登場するおもちゃ。写真左から「ハローキティ ミニボウルリングセット」、「ハローキティ ミニバスケセット」、「ハローキティ ミニたっきゅうセット」、「ハローキティ ミニゴルフセット」

こちらが第2弾(9月27日~10月10日)のハッピーセット「ハローキティ」に登場するおもちゃ。写真左から「ハローキティ そうがんきょう」、「ハローキティ くしつきラケットミラー」、「ハローキティ おうえんクラッパー」、「ハローキティ おしぼりケース」

こちらが今回のおもちゃ袋。ピンク色が第1弾、紫色が第2弾だ

先述したように日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ハローキティ」には、生活習慣や身体動作、社会性・感情、図形・空間の認識、論理性がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。ボウリングやバスケットボール、卓球にゴルフと言ったスポーツを体験する遊びを通して、身体を器用に動かす楽しさを学んでいくことができる。

また、それぞれのスポーツのルールを理解することは、理論的に考えられるようになるのだ。今回は主にボールを使ったスポーツがピックアップされているが、その軌道を予測しながら遊ぶことは、図形や空間などの認識を高めることができる。また、友達や家族と一緒に楽しむことで、社会性と感情も豊かにしてくれるのである。

ちなみに第1弾のおもちゃは実際に体を動かして遊べるものが中心になっているのだが、第2弾は応援する側のグッズとなっており、さらにその中でもふたつの種類に分けることができる。ひとつは、応援するための双眼鏡やクラッパーで、もうひとつは外出時に役立つクシやミラー、おしぼりケースだ。これらはスポーツ観戦以外でも普段使いできそうなアイテムだ。

また、ボールを使ったおもちゃのほうも、自宅など小さな屋内のスペースで遊べるようなものばかりとなっている。スポーツといえば屋外で遊ぶというイメージも強いが、こうした簡易的に楽しむことができるところもハッピーセットのおもちゃならではの魅力だ。

第1弾はボールを使ったスポーツが楽しめるおもちゃが取り揃えられている

お出かけ時に便利なグッズも用意されている

スポーツ観戦で応援するときに楽しめるおもちゃもラインナップされている

