【REPORT】IVE、初の東京ドーム2DAYSに熱狂！坂本龍一さんの名曲に乗せた未発売曲も初披露「夢が現実になった日」

IVEが、初の東京ドーム2DAYS公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME」を開催し、2日間で95,800人を動員した。11ヶ月にもおよぶ初のワールドツアーのアンコール公演ファイナルとなった東京ドームでは、デヴィッド・ゲッタがプロデュースを手掛けた「SUPERNOVA LOVE」を世界初披露。また、日本2nd EP「ALIVE」のタイトル曲「CRUSH」や、アニメ「ポケットモンスター」のオープニングテーマ「Will」など、日本オリジナルの新曲の初パフォーマンス。さらに、ユニットコーナーでは日本人メンバーのレイがセーラー服姿でORIGINAL LOVEの「接吻」を歌うなど、日本ならではのセットリストが光る特別な公演となった。

セットリストや演出を変えて大幅にバージョンアップし、米国の「ロラパルーザ」や日本の「SUMMER SONIC 2024」などのフェスでも披露した生バンドも加わり、全23曲、約3時間にわたって東京ドームを熱狂の渦に巻き込んだ。今回は9月4日に行われた公演の模様をレポート。バンドのグルーヴと光の演出が美しいオープニングから、東京ドームは熱気に包まれた。ピンク色のレーザーが放たれると、スクリーンが上がり、リフターに乗った6人のシルエットが浮かび上がる。白の衣装でポーズをとった6人は、ゆっくりとメインステージに降り立ち、花道をランウェイさながらにさっそうと歩いてセンターステージに到達すると、再びポーズを決める。1曲目の「I AM」が始まると、特大級のファンコールが大きくドームに響き渡った。3曲目の「Blue blood」までいっきに駆け抜けたが、花火や銀テープなど冒頭から華やかな演出が彩りを添えた。軽い挨拶の後、アリーナ公演とは異なる「Blue Heart」「Holy Moly」でムードを一変させる。そして、大ヒット曲「Eleven」で、さらにファンの熱気を高めていった。「Shine with me」は、IVEとDIVE(ファンの総称)にとって特別な意味を持つ楽曲だ。ウォニョンがDIVEへの想いを込めて作詞したこのバラードは、メンバー1人ずつがボーカルをリレーするように歌い上げる。パフォーマンスでは、大きな花園のセットが登場し、幻想的な雰囲気を醸し出した。メンバーたちは、ピンクのキュートな新衣装に身を包み、曲の感動的な雰囲気をさらに引き立てた。歌声とともに、メンバーの想いがファンに真っ直ぐに伝わっていくような、心温まるステージとなった。トークでは、「この大きな会場でWaveが見たい!」というIVEに約48,000人がペンライトで巨大なWaveを作り出すと、「めっちゃキレイ」とメンバーたちが感嘆。美しい光景を堪能した後は、ガウルから発せられた、「ここ東京ドームで、私たちの未発売の曲をサプライズで公開しちゃいます!」という衝撃発言に、会場から「ウォー」という雄たけびが上がる。レイが「良い機会をいただけて、デヴィッド・ゲッタさんと作業をしました。その曲を東京ドームで初披露します! 特別な曲なのが、聴いたらわかると思います」と言うと、流れ出したのは、坂本龍一さんの「戦場のメリークリスマス」のメロディー。そのメロディーにメンバーたちの柔らかな声が乗り、ハウスのビートと共に曲が展開していく「SUPERNOVA LOVE」にドームが熱狂。そのまま初パフォーマンスとなる日本の新曲「CRUSH」に突入したが、この特別な2曲は、この日のハイライトといえるだろう。中盤は、2人ずつのユニットステージが見どころとなったが、ユニットステージ前のMCを盛り上げたのが、ツアー恒例のユジンとイソの「ヘヘズタイム」だ。毎回、SNSで話題のチャレンジに挑戦しているこの2人。ユジンが「数えたら、今までに35回のヘヘズタイムをやってきました」という。36回目のヘヘズタイムでは、超ときめき♡宣伝部の「最上級にかわいいの」に挑戦し、かわいいポーズを決めて大きな拍手を集めた。そして「東京ドームスペシャルがあるかも」とユニットステージへの期待を高めると、ユジンがフロアごとに「叫べー!」と盛り上げて勢いをつけた。