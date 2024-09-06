¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸Î¾ã¤Ç¡ÈÄä¼ÖÃæ¡É¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¡¡1¿Í»àË´¡¡Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»²¼¤êÀþ
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Ää¼ÖÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¸áÁ°2»þÈ¾¤¹¤®¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»²¼¤êÀþ¤Ç¡¢¸Î¾ã¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î50ºÐÂå¤¯¤é¤¤¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¡£
ÄÉÆÍ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼½»Éð»ËÍÆµ¿¼Ô(50¡Ë¤¬²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤ÆÌ¡Á³¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÆ»²¼¤ê¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬¸½ºß¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£