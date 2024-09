【ハッピーセット「ハローキティ」】9月13日~ 約5週間 発売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ハローキティ」を9月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

ハッピーセット「ハローキティ」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」デザインのスポーツをテーマにした可愛らしいおもちゃ全8種類とひみつのおもちゃ1種がラインナップ。第1弾は卓上で遊べるスポーツゲーム、第2弾はスポーツ観戦などで使える応援グッズが登場する。細部にハローキティが隠れており、絵柄はデビュー当初のレトロなデザインのハローキティがモチーフになっている。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

9月14日・15日・16日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき、「ハローキティ ビッグシール」がもらえる。

ハッピーセット「ハローキティ」

第1弾:9月13日(金)~9月26日(木)

第1弾のボールは全てハローキティ柄が彫り込まれている。

ハローキティ ミニボウリングセット

6枚のボウリングピンに向かってボールを転がし、各ピンに書いてある点数を競って遊ぶことができる。

ハローキティ ミニバスケセット

ハローキティデザインのゴールとボールのミニバスケセット。付属のボールをゴールに投げ入れて遊ぶことができる。

ハローキティ ミニたっきゅうセット

ラケット2つとボール1つが1セットになった卓球セット。友達や家族と一緒に、複数人で遊ぶことができる。

ハローキティ ミニゴルフセット

リボンの形をしたゴルフパター、ボール、ゴールが1セットになっており、ゴルフパターでボールを飛ばして遊ぶことができる。

第2弾:9月27日(金)~10月10日(木)

ハローキティ そうがんきょう

チアリーダーに扮したハローキティデザインの双眼鏡のおもちゃ。レンズを覗いて遊べる。

ハローキティ くしつきラケットミラー

ラケットの形をしたミラーとコームのセット。コームはミラーから取り外すことができ、身支度に使うことができる。

ハローキティ おうえんクラッパー

表面にはバドミントンをしているハローキティ、裏面にはミミィが描かれ、左右に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音を出して遊べる。

ハローキティ おしぼりケース

フタの部分はハローキティになっており、下部のコップにはおしぼりを入れることができる。おしぼりを入れて、キティと一緒におでかけができる。

※おしぼりは付属しません。

【第2弾からは「ひみつのおもちゃ」が登場!】

9月27日から開始される第2弾からは、「ひみつのおもちゃ」1種も登場する。どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみとなっている。

第3弾:10月11日(金)~

ハッピーセット「ハローキティ」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

週末プレゼント

9月14日・15日・16日の3日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき、「ハローキティ ビッグシール」がもらえる。

【ハローキティ ビッグシール】

チアリーダーに扮したハローキティデザインのビッグシール

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「スポーツ遊びで身体と頭を動かそう!」

スポーツは、身体と頭を動かして競う遊びです。「こうすればシュートが入るかな?」、「ピンポンでは、手首をどんなふうに動かすのかな?」と、自分の動きを調整する思考はもちろん、「今、何点入った?どっちが勝ったの?」という数量や論理を理解する思考も、スポーツには求められます。ボールをころがしたり、投げたりすることも、空間認知と手指の巧緻性を要します。また、スポーツの成功を共に喜び、失敗しても励ます「応援遊び」も、人を思いやる社会性を育みます。ゲームに熱中し、応援し合う「スポーツ遊び」を一緒に楽しみましょう。

【マクドナルド:今回の発達のためのテーマについて】

ボウリング、バスケットボール、卓球、ゴルフなどのスポーツゲームを体験する遊びを通して、身体を器用に動かす楽しさが学べます。また、競技のルールを理解する中で、論理的に考えるようになり、ボールの軌道を予測して試すうちに、図形や空間などの認識を高める遊びができます。さらに、お友達や家族と一緒に体を動かし、応援し合うことで社会性と感情も豊かにします。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。