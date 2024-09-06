¡Ô²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬µÙ¾ì¡Õ¤Ç9·î¾ì½ê¤Ï¡ÖNo.2·èÄêÀï¡×¤Ë¡Äº®ÀïÉ¬»ê¡¢¤«¤²ó¤¹¤Î¤Ï2¿Í¤Î´ØÏÆ
¡¡Ã¯¤¬2ÈÖÌÜ¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ò·è¤á¤ëÂçÁêËÐ9·î¾ì½ê¤¬8Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°ì¿Í²£¹Ë¡¦¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ç¤â°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÔÊ£»¨»ö¾ð¡Õ¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡¶áÇ¯¤ÎÂçÁêËÐ¤Ï²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î1¶¯¡£²£¹Ë¤¬¹¥Ä´¤Ê¤éÍ¥¾¡¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤äÉÔºß¤Ê¤éÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏÀè¾ì½ê10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£°Æ¤ÎÄê¡¢8Æü¤ËµÙ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤ä¤é¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð²£¹Ë¤Ë·Ñ¤°ÈÖÉÕ¼¡ÅÀ¤ÎÂç´Ø¤À¤¬¡¢¶×ºù¤Ï¾ì½êÁ°¤Î·Î¸Å¤Çº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¹¥Ä´¤«¤É¤¦¤«¤â¤½¤ÎÆü¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÎÏ»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½Â¬¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÃíÌÜ¤Ï´ØÏÆ¤Î2¿Í¡¢Âç¤ÎÎ¤¡Ê24¡Ë¤ÈÌ¸Åç¡Ê24¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³Ñ³¦OB¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÀè¾ì½ê¡¢±¦»Í¤ÄÂÐºö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¶ìÀï¤·¡¢9¾¡6ÇÔ¡£ÆþÌç¸å¡¢½é¤á¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£½Ð·Î¸Å¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢½ä¶È¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÈÖ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ±¦»Í¤ÄÂÐºö¤Ø¤ÎÂÇ³«ºö¤ÏÊÔ¤ß½Ð¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤À¶ìÀï¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£5·î¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½ã¿è¤Ê¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ê¤é³Ñ³¦¿ï°ì¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ë¡×
¡¡Ì¸Åç¤Ï5·î¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¤«¤é´ÙÍî¡£2¥±¥¿¾¡Íø¤Ê¤é¸µ¤ÎÃÏ°Ì¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ëÀè¾ì½ê¤â8¾¡»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢Éé½ý¤·¤¿¼ó¤Î¥±¥¬¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤â½çÄ´¤Ç¡¢²¿¤è¤êºÆ¤ÓÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£Âç´Ø¾º¿Ê¸å¤Ï¥±¥¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ØÃÏ°Ì¤ËÁê±þ¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÑ¶ËÀ¤¬ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ØÂç´Ø¤È¤ê¤Ë1¤«¤éÄ©Àï¤·Ä¾¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÏÎÏ¤Ï¤¢¤ëÎÏ»Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎOB¡Ë
¡¡»òÇÕÁè¤¤¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÎÂÎ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Î¤È¤¦¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÚÉ¶¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À°úÂà¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£