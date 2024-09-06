アリアンスペース、地球観測衛星「Sentinel-2C」の打ち上げに成功

アリアンスペースは日本時間2024年9月5日に、「ヴェガ（Vega）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：ヴェガ（Sentinel-2C）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年9月5日10時50分【成功】発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）ペイロード：Sentinel-2C

Sentinel-2Cは、地球観測プログラム「コペルニクス計画」の一環として打ち上げられた地球観測衛星です。Sentinel-2Cは、高解像度の光学データを提供し、農業、気候モニタリング、災害管理などに利用されます。既存のSentinel-2AやSentinel-2Bの後継として、陸地や水資源の観測を実施します。

【▲ クリーンルーム内の「Sentinel-2C」（Credit: Arianespace）】

■打ち上げ関連画像・映像

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Image Credit: ArianespaceArianespace - ARIANESPACE SUCCESSFULLY LAUNCHES EUROPE’S COPERNICUS EARTH OBSERVATION PROGRAM SENTINEL-2C SATELLITE

文／sorae編集部 速報班