アリアンスペース、地球観測衛星「Sentinel-2C」の打ち上げに成功

アリアンスペースは日本時間2024年9月5日に、「ヴェガ(Vega)」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2024年9月5日10時50分【成功】発射場:ギアナ宇宙センター(フランス領ギアナ)ペイロード:Sentinel-2C

Sentinel-2Cは、地球観測プログラム「コペルニクス計画」の一環として打ち上げられた地球観測衛星です。Sentinel-2Cは、高解像度の光学データを提供し、農業、気候モニタリング、災害管理などに利用されます。既存のSentinel-2AやSentinel-2Bの後継として、陸地や水資源の観測を実施します。

Signal acquired: nice to hear you @CopernicusEU #Sentinel2 C! pic.twitter.com/rlp60E5DyD

- ESA Earth Observation (@ESA_EO) September 5, 2024