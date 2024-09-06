¼óÁê¡¢ºÇ¸å¤Î´Ú¹ñË¬Ìä¤Ø½ÐÈ¯¡¡¡Ö´Ø·¸ÁíÍ÷¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¶¨ÎÏ¶¯²½¡×
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï6Æü¸áÁ°¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¸á¸å¡¢¥½¥¦¥ë¶õ·³´ðÃÏ¤ËÅþÃå¡£Î¾¼óÇ¾¤¬Áê¸ß¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Æ±ÆüÃæ¤ËÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯Á°¡¢´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ä¤ÈÕú»á¤È¤Î´Ö¤ÇÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤òÁíÍ÷¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¡¢Æü´Ú¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤Ù¤Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ÎÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁêºßÇ¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎË¬´Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ä¥í¥·¥¢¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¶¯²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æü´Ú¤ËÊÆ¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿3¥«¹ñ¤Î°ÂÊÝÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£