TOKYO MX¤Î½©²þÊÔ¤Ç¿·ºî¥¢¥Ë¥áÌó40ËÜÅêÆþ¡ª¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù¡õ¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¤âÊüÁ÷·èÄê¡ª
TOKYO MX¤Ï4Æü¡¢10·î´ü¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Á´75ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÏÌó40ËÜ¤òÀê¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¹ÓÀî¹°»á¸¶ºî¤Î¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù2nd Season¤¬¶âÍËÆü21»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¾ÅÄÍý±Ñ»á¤Î¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¤¬10·î10Æü¤«¤é½µ4ËÜ¤ÎÊüÁ÷ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹²°Êë¤é¤·¤Î¸µÉð»Î¡ÖÅÂ¡×¤È¥³¡¼¥®¡¼¸¤¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¤¬¡ÖÅÂ¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤ï¤ó¤ï¤ó¡ª¡Á¡Ù ÂçÄÍÌÀÉ× Ver.
TOKYO MX 10·î10Æü¤«¤é Ëè½µÌÚÍË 21¡§54¡Á
MBS 10·î10Æü¤«¤é Ëè½µÌÚÍË 26¡§30¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤Ý¤Æ¤Ý¤Æ¡ª¡Á¡Ù ¿ùÅÄÃÒÏÂ Ver.
TOKYO MX 10·î11Æü¤«¤é Ëè½µ¶âÍË 19¡§26¡Á
MBS 10·î11Æü¤«¤é Ëè½µ¶âÍË 27¡§23¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤¯¤ó¤¯¤ó¡ª¡Á¡Ù ÉðÆâ½ÙÊå Ver.
TOKYO MX 10·î13Æü¤«¤é Ëè½µÆüÍË 18¡§55¡Á
MBS 10·î14Æü¤«¤é Ëè½µ·îÍË 27¡§15¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤â¤Õ¤â¤Õ¡ª¡Á¡Ù ÁêÍÕ²íµª Ver.
TOKYO MX 10·î14Æü¤«¤é Ëè½µ·îÍË 25¡§00¡Á
MBS 10·î15Æü¤«¤é Ëè½µ²ÐÍË 28¡§00¡Á
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Ë¥á¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
¤³¤ÎÈ¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¹ÓÀî¹°»á¸¶ºî¤Î¡ØÉ´À«µ®Â²¡Ù2nd Season¤¬¶âÍËÆü21»þ54Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¾ÅÄÍý±Ñ»á¤Î¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¤¬10·î10Æü¤«¤é½µ4ËÜ¤ÎÊüÁ÷ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹²°Êë¤é¤·¤Î¸µÉð»Î¡ÖÅÂ¡×¤È¥³¡¼¥®¡¼¸¤¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¤¬¡ÖÅÂ¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤ï¤ó¤ï¤ó¡ª¡Á¡Ù ÂçÄÍÌÀÉ× Ver.
TOKYO MX 10·î10Æü¤«¤é Ëè½µÌÚÍË 21¡§54¡Á
MBS 10·î10Æü¤«¤é Ëè½µÌÚÍË 26¡§30¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤Ý¤Æ¤Ý¤Æ¡ª¡Á¡Ù ¿ùÅÄÃÒÏÂ Ver.
TOKYO MX 10·î11Æü¤«¤é Ëè½µ¶âÍË 19¡§26¡Á
MBS 10·î11Æü¤«¤é Ëè½µ¶âÍË 27¡§23¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤¯¤ó¤¯¤ó¡ª¡Á¡Ù ÉðÆâ½ÙÊå Ver.
TOKYO MX 10·î13Æü¤«¤é Ëè½µÆüÍË 18¡§55¡Á
MBS 10·î14Æü¤«¤é Ëè½µ·îÍË 27¡§15¡Á
¢¡¡ØÅÂ¤È¸¤¡Á¤â¤Õ¤â¤Õ¡ª¡Á¡Ù ÁêÍÕ²íµª Ver.
TOKYO MX 10·î14Æü¤«¤é Ëè½µ·îÍË 25¡§00¡Á
MBS 10·î15Æü¤«¤é Ëè½µ²ÐÍË 28¡§00¡Á
¢¥ ¥¢¥Ë¥á¡ØÅÂ¤È¸¤¡ÙPV
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Ë¥á¡ØÅÂ¤È¸¤¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È