¤½¤ì¤¯¤é¤¤»¡¤·¤Æ¡ª¡¡»ÒÏ¢¤ìÎ¹¹Ô¤Ç¥Þ¥Þ¤¬¶ìÏ«¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È
²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ï»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Î¹¹Ô¤Ï³Ú¤·¤¤È¿ÌÌÈè¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎ¹¹ÔÀè¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¹¹Ô¤Ç¥Þ¥Þ¤¬¶ìÏ«¤·¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ù²ò¤¤ÈÀöÂõÊª
¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤È¤Î²Ù²ò¤¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤´¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÀöÂõÊª¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤ÏÀöÂõ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢´À¤â¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÀöÂõ¤·¤Ê¤¤¤È½¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀöÂõ¤â¤·¤Æ¡¢É×¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤»¡¤·¤Æ¡ª¡¡¤Þ¤¢¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥®¥êµö¤»¤Þ¤¹¤¬¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¸øÌ³°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Ë
¢¦ Î¹¹Ô¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£²Ù²ò¤¤ò¤·¤ÆÀöÂõÊª¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬Î¹¹Ô¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£