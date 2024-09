◆NiziU&IS:SUE「ANN」初出演決定

【モデルプレス=2024/09/06】9月9日〜9月14日の1週間にわたり放送される『ニッポン放送開局70周年記念 オールナイトニッポン MUSIC WEEK』。5日目となる9月13日のパーソナリティは、25時からの『オールナイトニッポン』をNiziU、27時からの『オールナイトニッポン0(ZERO)』をIS:SUEが担当することが発表された。2024年7月にニッポン放送が開局70周年を迎えたことを記念し、2年ぶりに開催される『オールナイトニッポン MUSIC WEEK』。3ブランド全ての番組のパーソナリティをアーティストが担当する。(『オールナイトニッポンX(クロス)』は月曜から木曜まで)。

◆NiziU/MAKO コメント

◆IS:SUE コメント

金曜日の『オールナイトニッポン』(通称“1部”)はNiziUが初担当。メンバー9人全員揃っての放送となる。さらに、『オールナイトニッポン0(ZERO)』は「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から生まれたガールズグループIS:SUEが初担当。どちらも、初めてオールナイトニッポンを担当するガールズグループが揃うこととなった。なお、今週は毎日正午に1曜日ずつラインナップが発表される予定。9月7日正午には、9月14日のラインナップが発表される。出演にあたり、NiziUのMAKOは「聴いて下さる方々にNiziUの魅力をしっかり『言葉』で沢山発信しますので、是非、楽しみにしていて下さい !!」とコメント。また、IS:SUEは「4人全員でのラジオ出演も今回が初めてなので、緊張していますが、みなさんと一緒に楽しい時間が過ごせたらと思っています」と意気込みを明かした。(modelpress編集部)今回『オールナイトニッポン』に初めて出演させて頂けて、とてもとても光栄です◆(※◆は正式には音符マーク)。聴いて下さる方々にNiziUの魅力をしっかり『言葉』で沢山発信しますので、是非、楽しみにしていて下さい !!One of a kind! We are IS:SUE今回、「オールナイトニッポン0」に出演させて頂けるという事でとても嬉しく思っています。4人全員でのラジオ出演も今回が初めてなので、緊張していますが、みなさんと一緒に楽しい時間が過ごせたらと思っています。ぜひ、聴いてください!【Not Sponsored 記事】