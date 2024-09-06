¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÏºÆÀ¸¤Î¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤«¤é6Ç¯
ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢44¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç6Ç¯¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï½»Ì±¤é¤¬µ¾À·¼Ô¤ËÉü¶½¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Ç37¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ü¿¿Ä®¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Àµ¸á¡¢Ä®Ì±¤äÄ®¤Î¿¦°÷¤é¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯Á°¤Î9·î6Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ44¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í§¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿Ä®Ì±
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ÈÍ§¿Í¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤è¤ê¤¢¤·¤¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÏÇÀ¶ÈÍÑÃÏ¤ÎÉüµì¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÏºÆÀ¸¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£