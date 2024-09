実業家、俳優、モデル、歌手、DJなどさまざまな肩書を持つ米セレブリティー、パリス・ヒルトンが6日、約20年ぶりとなるニューアルバム『Infinite Icon』をリリースした。2006年にシングル「Stars are Blind」で歌手デビューしたパリスの新作は、自身の人生を通して、名声、女性のエンパワーメント、メンタルヘルス、そして母性というテーマを探求する“自省的な旅”のようなオリジナルアルバム。

シーアとのコラボ曲「Fame Won't Love You」、メーガン・トレイナーとの「Chasin'」、マリア・ベセラとの「Without Love」)、リナ・サワヤマとの「I’m Free」など全12曲が収録される。音楽的には、きらめくようなエレクトロニックミュージックの要素を取り入れたアレンジや、フロアをドライブするようなビート、夏のプールサイドを思い起こさせるバイブス、エモーショナルなバラードまで、さまざまエッセンスが取り入れられている。■パリス・ヒルトン アルバム『Infinite Icon』収録曲01. Welcome Back02. I’m Free(feat. Rina Sawayama)03. Chasin’(feat. Meghan Trainor)04. BBA05. Fame Won’t Love You(feat. Paris Hilton)06. ADHD07. Legacy08. Stay Young09. Infinity10. If the Earth is Spinning(feat. Sia)11. Without Love(feat. Maria Becerra)12. Adored