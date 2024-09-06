¸©ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡µ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¹±µ×Ê¿ÏÂ´ê¤¦¡¡¸©´Ø·¸¤Ï4Ëü4458¿Í¤¬µ¾À·¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬6Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¼Ô¤¬ÀïÁè¤Îµ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡µ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¹±µ×Ê¿ÏÂ´ê¤¦¡¡¸©´Ø·¸¤Ï4Ëü4458¿Í¤¬µ¾À·¡¡ÂçÊ¬
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç310Ëü¿Í¤¬»àË´¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸©´Ø·¸¤Ï·³¿Í¤ä·³Â°¤Ê¤É4Ëü4458¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤Ç¸©ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤¬¡Ö¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂ²¤òÂåÉ½¤·¤ÆÍ³ÉÛ»Ô¤ÎÅÏÊÕ·¼°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤Î¤³¤È¤Ð¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°äÂ²ÂåÉ½¡¦ÅÏÊÕ·¼°ìÏº¤µ¤ó¡Ë¡ÖÀïÁè¤ÇÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¼º¤¦¤â¤Î¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¯Âç¤¤¤¡£²áµî¤ÎÈá»´¤Ê½ÐÍè»ö¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬»äÃ£¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
»²Îó¼Ô¤ÏÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£