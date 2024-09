マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に「ハローキティ」のおもちゃが登場。

スポーツゲームができるおもちゃや、スポーツ観戦に使えるおもちゃ全9種の、レトロな「ハローキティ」をあしらったおもちゃです☆

マクドナルド ハッピーセット「ハローキティ」

販売期間:

第1弾 2024年9月13日(金)〜9月26日(木)

第2弾 2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

第3弾 2024年10月11日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:8種+ひみつのおもちゃ1種の全9種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの子ども向けメニュー「ハッピーセット」に、2024年9月13日から「ハローキティ」のおもちゃが登場。

スポーツゲームで体を動かしたり、ルールを知って観戦したりに使える、全9種類のおもちゃがもらえます!

デビュー当初の、レトロなデザインの「ハローキティ」をモチーフにしているのもポイント。

おもちゃの細部にも「ハローキティ」が隠れており、楽しく遊べるおもちゃを紹介します☆

第1弾

販売期間:2024年9月13日(金)〜9月26日(木)

第1弾は卓上で遊べる、スポーツゲームのおもちゃが4種類登場。

「ハローキティ」の柄が彫り込まれたボウリングやバスケットボール、卓球、ゴルフのおもちゃで遊べます!

スポーツゲームを体験する遊びから、身体を器用に動かす楽しさを学べるおもちゃたち。

ボールの動きを予測して試すうちに、図形や空間などの認識を高められます。

友だちや家族と一緒に遊ぶことで、社会性や感情も豊かにしてくれるおもちゃです☆

ハローキティ ミニボウリングセット

「ハローキティ」デザインのボウリングピンに向かって、ボールを転がす「ハローキティ ミニボウリングセット」

6本のピンには点数が書いてあり、倒した得点を競って遊べます!

ハローキティ ミニバスケセット

「ハローキティ」デザインのゴールとボールがセットになった「ハローキティ ミニバスケセット」

付属のボールをゴールに投げ入れて遊ぶことができます☆

ハローキティ ミニたっきゅうセット

「ハローキティ ミニたっきゅうセット」は、ラケットとボールのセット。

ラケットは色違いで2つ付いているので、友だちや家族と一緒に遊べます!

ハローキティ ミニゴルフセット

ゴルフパターでゴールに向かって、付属のボールを飛ばして遊ぶ「ハローキティ ミニゴルフセット」

ゴールの旗には「ハローキティ」のお顔があしらわれ、ゴルフパターはリボンの形をしているのもポイントです!

第2弾

販売期間:2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

2024年9月27日からの第2弾は、スポーツ観戦などで使える応援グッズが登場。

観戦に便利な双眼鏡や応援に使えるクラッパーなどのほか、ひみつのおもちゃも加わります☆

ハローキティ そうがんきょう

レンズを覗いて遊べる「ハローキティ そうがんきょう」は、スポーツ観戦にもぴったり。

チアリーダーに扮した「ハローキティ」のデザインもポイントです!

ハローキティ くしつきラケットミラー

「ハローキティ」デザインのラケットの形をしたミラーとコームのセット。

コームはミラーから取り外しでき、身支度や外出先での身だしなみチェックにも使えます☆

ハローキティ おうえんクラッパー

左右に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音を出す「ハローキティ おうえんクラッパー」は、スポーツの応援を盛り上げるおもちゃ。

表面にはバドミントンをしている「ハローキティ」、裏面には「ミミィ」が描かれています!

ハローキティ おしぼりケース

おしぼりを入れて「ハローキティ」と一緒におでかけできる「ハローキティ おしぼりケース」

フタ部分の「ハローキティ」がアクセントになっており、下部のコップにおしぼりを入れられます☆

※おしぼりは付属しません

週末プレゼント

プレゼント期間:2024年9月14日(土)・9月15日(日)・9月16日(月・祝)

内容:ハローキティ ビッグシール

※数に限りがあるため、なくなり次第終了

2024年9月14日〜16日までの3日間は、週末プレゼントを用意。

ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入するごとに「ハローキティ ビッグシール」がもらえます☆

チアリーダー姿の「ハローキティ」が可愛い、マクドナルドらしいカラーリングのデザインです!

「ハローキティ」といっしょに、スポーツやスポーツ観戦を楽しめる9種類のおもちゃ。

マクドナルドのハッピーセット「ハローキティ」は、2024年9月13日より発売です!

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734

