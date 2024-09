ディズニーストアに「ミッキー&フレンズ」デザインを使用した、秋の旅行シーズンをかわいく快適に楽しめる新コレクション「DISNEY TRAVEL」が登場。

スーツケースをはじめ、パッキングで大活躍する収納ポーチなど、旅のお供にぴったりなトラベルグッズがラインナップされます☆

ディズニーストア「DISNEY TRAVEL(ディズニートラベル)」グッズ

先行発売日:2024年9月10日(火)より順次

先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア

発売日:2024年9月13日(金)

販売店舗:ディズニーストア店舗でより、ディズニーストア一部店舗

ディズニーストアから、旅行シーズンに向けて、おしゃれで快適なトラベルグッズが新たに登場。

「ミッキー&フレンズ」が楽しそうに旅行をしている様子をデザインした、落ち着いたカラーでシンプルなテイストのグッズが揃います。

ブラックとアイボリーの2色展開のスーツケースは、ミッキーフェイスのエンボス加工やセンターにデザインしたミッキーフェイスのワンポイントが上品なアクセントとなった、大人かわいいデザインです。

さらに、ファスナーで簡単に圧縮できる3サイズ展開のポーチや、バニティポーチ、ガジェットポーチ、ヘアアイロンポーチなど、スーツケースの中を整理整頓できるグッズも豊富にラインナップされます。

また、肌寒い時に役立つブルゾンやブランケットは、巾着やぬいぐるみポーチにコンパクトに収納でき、かわいらしさもプラス。

そのほか、大人気のシークレットアイテムから全6種類のラゲッジタグが登場します☆

ミッキー スーツケース 機内持ち込みサイズ ブラック DISNEY TRAVEL

価格:19,000円 (税込)

サイズ:約高さ54.3×幅36.8×奥行き22.5cm

持ち手(各)(スーツケース上部から持ち手のトップ長さ) 約1cm

キャリーバーを伸ばした状態(スーツケース下部からキャリーバーのトップ長さ) 約98cm

「ミッキーマウス」のお顔を大胆にあしらった、ブラックカラーのスーツケース。

ポリカーボネートの強度とABS樹脂の耐衝撃性を兼ね備えたスーツケースの表面はキズが目立ちにくいようマットな質感に仕上げられています。

収納スペースは部屋が分かれているので、宿泊先で使う物、旅の途中で取り出したい物など、荷物を仕分けてしまえるので便利。

「ミッキー&フレンズ」をプリントしたかわいくておしゃれな内生地にも注目です。

ミッキー スーツケース 機内持ち込みサイズ アイボリー DISNEY TRAVEL

価格:19,000円 (税込)

サイズ:約高さ54.3×幅36.8×奥行き22.5cm

持ち手(各)(スーツケース上部から持ち手のトップ長さ) 約1cm

キャリーバーを伸ばした状態(スーツケース下部からキャリーバーのトップ長さ) 約98cm

「ミッキーマウス」のお顔をワンポイントであしらった、アイボリーカラーのおしゃれなスーツケース。

ボディにはドリンクホルダーとフック、キャリーバーのハンドル部分には収納式のスマートフォンスタンドを備えています。

走行もとってもスムーズで、360度の自由回転可能なほか、静音、耐久性に優れた双輪キャスターが採用されているのもポイント。

容量は33Lの、機内持ち込み可能なサイズになっています。

ミッキー&フレンズ ショルダーバッグ 2WAY ポケッタブル DISNEY TRAVEL

価格:3,800円 (税込)

サイズ:収納時 約 縦15×横17×厚み5.5cm

使用時(最小) 約高さ30×幅52×奥行き20cm

使用時(最大) 約高さ40×幅52×奥行き20cm

ショルダー部分 約62〜120(cm) ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約16cm

旅する「ミッキー&フレンズ」の総柄デザインを使用した2WAYポケッタブルバッグ。

普段使いのトートバッグとしてはもちろん、ストラップをつけてショルダーバッグとして使える2WAY仕様になっています。

背面にはスーツケースのキャリーバー通しが付いているので、キャリーオンして楽に移動が可能。

ショルダーストラップは付け外し可能で、旅行や出張、お買い物など、シーンに合わせて使えるのも嬉しいポイントです。

ミッキー ブルゾン ポケッタブル 巾着入り ブラック DISNEY TRAVEL

価格:8,000円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

軽くて着心地の良い「ミッキーマウス」デザインのパッカブルブルゾン。

胸元にあしらわれたワンポイント刺しゅうは生地と同色なので主張しすぎず、どんなスタイルにも合わせやすい、幅広いシーンで使える一着になっています。

付属の巾着に入れて携帯すれば、移動中の冷房対策や、旅先での温度調節に重宝します。

ゴムで絞った袖口、ドローコード付きのフードと裾など機能性もバッチリなので、旅行シーンだけでなく、デイリースタイルにも活躍するファッションアイテムです。

ミッキー 衣類圧縮収納ポーチ(M) DISNEY TRAVEL

価格:2,000円 (税込)

サイズ:最小 約縦19×横33×厚み8cm

最大 約縦19×横33×厚み22cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約3cm

「ミッキーマウス」をデザインした、ファスナーを閉めるだけで衣類が圧縮できるポーチのMサイズ。

ポーチに畳んだ衣類を収納したら、ポーチ下部のファスナーを閉めるだけで簡単に圧縮することができます。

収納目安は薄手の半袖Tシャツ(レディースMサイズ)が約10枚、長袖トレーナー(レディースMサイズ)なら約3枚。

一部がメッシュ素材になっているので、ポーチを開けなくても中身を確認できるのが嬉しいポイントです。

ミニー 衣類圧縮収納ポーチ(S) DISNEY TRAVEL

価格:1,800円 (税込)

サイズ:最小 約縦15×横28×厚み9cm

最大 約縦15×横28×厚み18cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約3cm

旅する「ミニーマウス」を大きくプリントした、ファスナーを閉めるだけで衣類が圧縮できるポーチのSサイズ。

下着を収納しても外から見えないのが嬉しいポイントです。

内側には便利なポケットも備えています。

かさばる衣類がコンパクトに収納できるので、旅行時のパッキングに大活躍すること間違いなし☆

ミッキー&フレンズ ポーチ ハンギング DISNEY TRAVEL

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約高さ18.5×幅20×奥行き7.5cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約2cm

吊り下げ時 約全長45cm

フラップに「ドナルドダック」をプリントした、吊るして使えるハンガーフック付きポーチ。

側面には「ミッキー&フレンズ」の総柄が見え、旅行シーンにピッタリなイラストやロゴがのぞきます。

ポーチ内側は小分け収納に便利な構造になっていて、通気性の良いメッシュ素材を使用した収納スペースも完備。

メッシュ素材のスペースはスナップボタン仕様で取り外しができるため、収納するアイテムの量に合わせて容量を調整したり、単独でポーチとして使うことも可能です。

ミッキー&フレンズ ガジェットポーチ DISNEY TRAVEL

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦22.5×横12.5×厚み2.5cm

「ミッキー&フレンズ」デザインが施された、多彩なポケットを備えたガジェットポーチ。

片面には高く積んだトランクの前に立つ「グーフィー」を、

反対の面には旅行シーンにピッタリなイラストやロゴが描かれた「ミッキー&フレンズ」がデザインされています。

チケットやパスポートをしまえるホルダータイプのポケット、3段のカードポケット、小銭や細かなアイテムの収納に便利なフラップ付きポケット、縦長のポケットと大充実です!

ミッキー&フレンズ ポーチ ヘアアイロン用 DISNEY TRAVEL

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦33.5×横13×厚み1cm/ループ 約長さ6cm

ポーチの内側に熱に強い生地を使用したヘアアイロン用ポーチ。

片面に優雅なポーズをとる「デイジーダック」、反対の面に「ミッキー&フレンズ」がデザインされています。

スナップボタン仕様のループが付いているので、室内のフックやタオルハンガーなどに吊り下げることも可能。

旅行先だけでなく自宅でも便利に使えるグッズです。

秋の旅行シーズンをかわいく快適に楽しめる、「ミッキー&フレンズ」デザインの新コレクション。

ディズニーストアにて2024年9月10日より順次販売される「DISNEY TRAVEL(ディズニートラベル)」グッズの紹介でした☆

クールでゴージャスなアクセサリーや雑貨!ディズニーストア「ディズニーヴィランズ」ハロウィーングッズ クールでゴージャスなアクセサリーや雑貨!ディズニーストア「ディズニーヴィランズ」ハロウィーングッズ 続きを見る

カラフルな衣装やおばけなどに仮装したミッキー&フレンズ!ディズニーストア「DISNEY HALLOWEEN」コレクション カラフルな衣装やおばけなどに仮装したミッキー&フレンズ!ディズニーストア「DISNEY HALLOWEEN」コレクション 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旅するミッキー&フレンズを描いたスーツケースや収納ポーチ!ディズニーストア「DISNEY TRAVEL」グッズ appeared first on Dtimes.