日本マクドナルドは9月13日から約5週間、ハッピーセット「ハローキティ」を発売することを発表した。ハッピーセット「ハローキティ」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」デザインのスポーツをテーマにした可愛らしいおもちゃ全8種類と、ひみつのおもちゃ1種で展開。第1弾は卓上で遊べるスポーツゲーム、第2弾はスポーツ観戦などで使える応援グッズが登場する。細部にハローキティが隠れており、絵柄はデビュー当初のレトロなデザインのハローキティがモチーフ。ボウリング、バスケットボール、卓球、ゴルフなどのスポーツゲームを体験する遊びを通して、身体を器用に動かす楽しさが学べる。また、競技のルールを理解する中で、論理的に考えるようになり、ボールの軌道を予測して試すうちに、図形や空間などの認識を高める遊びができる。

なお14日から16日までの3日間は、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき「ハローキティ ビッグシール」をプレゼントする。■ハッピーセット「ハローキティ」●第1弾(9月13日〜26日)・【ハローキティ ミニボウリングセット】6枚のボウリングピンに向かってボールを転がし、各ピンに書いてある点数を競って遊ぶことができる。・【ハローキティ ミニバスケセット】ハローキティデザインのゴールとボールのミニバスケセット。付属のボールをゴールに投げ入れて遊ぶことができる。・【ハローキティ ミニたっきゅうセット】ラケット2つとボール1つが1セットになった卓球セット。友達や家族と一緒に、複数人で遊ぶことができる。・【ハローキティ ミニゴルフセット】リボンの形をしたゴルフパター、ボール、ゴールが1セットになっており、ゴルフパターでボールを飛ばして遊ぶことができる。●第2弾(9月27日〜10月10日)・【ハローキティ そうがんきょう】チアリーダーに扮したハローキティデザインの双眼鏡のおもちゃ。レンズを覗いて遊べる。・【ハローキティ くしつきラケットミラー】ラケットの形をしたミラーとコームのセット。コームはミラーから取り外すことができ、身支度に使うことができる。・【ハローキティ おうえんクラッパー】表面にはバドミントンをしているハローキティ、裏面にはミミィが描かれ、左右に振ると、板同士がぶつかってパチパチという音を出して遊べる。・【ハローキティ おしぼりケース】フタの部分はハローキティになっており、下部のコップにはおしぼりを入れることができる。おしぼりを入れて、キティと一緒におでかけができる。※おしぼりは付属しない・「ひみつのおもちゃ」1種●第3弾(10月11日〜)第1弾、第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734