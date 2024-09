7月にニッポン放送が開局70周年を迎えたことを記念し、2年ぶりに開催される『オールナイトニッポン MUSIC WEEK』。9日〜14日(土)の1週間、深夜0時からの『オールナイトニッポンX(クロス)』、深夜1時からの『オールナイトニッポン』、深夜3時からの『オールナイトニッポン0(ZERO)』の3ブランド全ての番組のパーソナリティーをアーティストが担当する。5日目となる13日のパーソナリティーは、NiziU、IS:SUEが担当することが発表された。

金曜日の『ANN』はNiziUが初担当。メンバー9人全員そろっての放送となる。さらに、『ANN0』は「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から生まれたガールズグループIS:SUEが初担当。どちらも、初めてオールナイトニッポンを担当するガールズグループがそろうこととなった。月曜〜金曜の『オールナイトニッポン0(ZERO)』はライブ配信アプリ「17LIVE」でスタジオの様子が映像で生配信される。■『オールナイトニッポン MUSIC WEEK』の顔ぶれ【月曜】『オールナイトニッポンX(クロス)』→キタニタツヤ『オールナイトニッポン』→YOASOBI『オールナイトニッポン0(ZERO)』→星街すいせい【火曜】『オールナイトニッポンX(クロス)』→Omoinotake『オールナイトニッポン』→星野源『オールナイトニッポン0(ZERO)』→ano【水曜】『オールナイトニッポンX(クロス)』→羊文学『オールナイトニッポン』→back number『オールナイトニッポン0(ZERO)』→ハンブレッダーズ【木曜】『オールナイトニッポンX(クロス)』→imase『オールナイトニッポン』→野田洋次郎(RADWIMPS)『オールナイトニッポン0(ZERO)』→新しい学校のリーダーズ【金曜】『オールナイトニッポン』→NiziU『オールナイトニッポン0(ZERO)』→IS:SUE■コメント【NiziU】今回『オールナイトニッポン』に初めて出演させて頂けて、とてもとても光栄です♪♪♪聴いて下さる方々にNiziUの魅力をしっかり『言葉』で沢山発信しますので、是非、楽しみにしていて下さい !!(NiziU・MAKO)【IS:SUE】One of a kind! We are IS:SUE今回、「オールナイトニッポン0」に出演させて頂けるという事でとても嬉しく思っています。4人全員でのラジオ出演も今回が初めてなので、緊張していますが、みなさんと一緒に楽しい時間が過ごせたらと思っています。ぜひ、聴いてください!