¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥«¥¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤òÆó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¤Ç³«ºÅ¡¡11·î30Æü¤È12·î1Æü¤Î2Æü´Ö
¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢ Presents ¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥«¥¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò¡¢11·î30Æü¤È12·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¶å½£¡¦²Æì¤Ê¤É½¢¹ÒÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ä´Ñ¸÷PR¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê¼Â»ÜÆâÍÆ¤Ï11·î¤´¤í¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸øÉ½¤¹¤ë¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï11·î30Æü¤¬Àµ¸á¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¡¢12·î1Æü¤¬¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£