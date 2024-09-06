¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤ÎABC¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¡¡Âç¹¥Êª¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÂç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê23¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¢¤Ø¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¶»¸µ¤Ë³Ý¤±¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¶ù¡¹¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ä¤·¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»÷¹ç¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ¶¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¼«¾Î¤Î¤ó¤Ù¤§¡¡¾Ð¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¥½¥à¥ê¥¨¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£