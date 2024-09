元King&Princeの岩橋玄樹(27)が5日、インスタグラムを更新。右腕の新たなタトゥーを公開した。

今月に入って岩橋は「Tattoo day!! Thank you so much」とつづった投稿で、新たに右腕にタトゥーを加えている動画をアップしていた。この日、投稿した写真の右手には鮮やかな模様が付け加えられていた。そして「あなたはビジョンに変える夢をたくさん持っていました。あなたが世界を見たという事実が、あなたの決断に影響を与えた」を意味する英文をつづっていた。

コメント欄には「腕のアート色々増えたのかな?」「玄樹くんおはよう!! パワーアップしたお守りを見せてくれてありがとう 玄樹くんの強い意思が伝わってきて朝から胸がいっぱいだよ…」「玄樹くん ほんとに!tattooゴリゴリ がっつりタトゥー!!!」「爆イケいわち 大好きです!!」などと書き込まれていた。

◆岩橋玄樹(いわはし・げんき)1996年(平8)12月17日、東京都生まれ。10年10月、ジャニーズ事務所入り。13年のフジテレビ系「幽かな彼女」で連続ドラマ初出演。18年5月、King&Princeとして「シンデレラガール」でデビュー。21年3月、同月いっぱいでグループを脱退し、同時に退所することを明らかにした。その後、ソロアーティストとして活動を再開し、同12月1日、1stシングル「My Lonely X’mas」でソロデビュー。165センチ。血液型O。