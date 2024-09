ソニーがPlayStation 5(PS5)のハイエンド版となるPS5 Proを開発していることがウワサされていますが、PS5 Proのデザインや販売価格に関する情報が明らかになったと報じられています。Looks Like Sony Just Sneakily Confirmed Those PS5 Pro Leakshttps://kotaku.com/ps5-pro-leaks-confirmed-real-sony-30th-anniversary-1851641408

初代PlayStationが1994年12月に日本で発売されたため、PlayStationは間もなく30周年を迎えます。これに合わせて、ソニーは30周年記念コンテンツを発表しました。Celebrating 30 years of PlayStation: My First GT, digital soundtracks, “Shapes of Play” collection - and there’s more to come - PlayStation.Bloghttps://blog.playstation.com/2024/09/05/celebrating-30-years-of-playstation-my-first-gt-digital-soundtracks-shapes-of-play-collection-and-theres-more-to-come/30周年コンテンツを発表するブログ記事で使用されたPlayStation30周年記念ロゴに、PS5 Proと思しきゲーム機のシルエットが含まれていると話題になっています。以下がPlayStation30周年記念ロゴ。背景にはグレーでこれまでPlayStationブランドでリリースしてきたさまざまなプロダクトのシルエットが含まれているのですが、新型PS5のシルエット(右赤枠)とよく似た謎のシルエット(左赤枠)が存在します。これは2024年8月末に報じられた「PS5 Proの外観デザインのリーク情報」と酷似しているため、PS5 Proのシルエットなのではと話題を呼んでいます。この他、PS5 Proの販売価格が650ドル程度になる可能性をゲーム業界のアナリストが指摘しています。PS5 Pro Could Be $650, Analyst Says - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/ps5-pro-could-be-650-analyst-says/1100-6526302/ゲーム業界アナリストのセルカン・トト氏はIGNに対して、PS5 Proの販売価格が600ドルか650ドル程度になる可能性が高いと語りました。さらに、現行のPS5はPS5 Proが登場しても値下げされないだろうとも予想しています。PS4世代ではPS4 Proが登場した際にPS4が値下げされましたが、生産コストと配送コストが前世代の頃のように下がっていないため、PS5の値下げは実施されないだろうと調査会社・Niko Partnersのダニエル・アフマド氏も予想しました。また、PS5 Proは2025年リリース予定となっているグランド・セフト・オートVIに間に合うように発売されると予想されています。これはPS5 Proの売上増加が見込めるためです。トト氏はPS5 ProがPS5全体の販売台数にそれほど大きく貢献することはないと予想しました。なお、PS4 ProはPS4の総販売台数の10〜15%程度を占めていたそうで、PS5 Proでも同じような傾向になると予想されているわけです。通常モデルのPS5の販売価格がアメリカでは499.99ドル、日本では税込7万9980円であることを考えると、PS5 Proのアメリカでの販売価格が650ドルなら、日本での価格は税込10万4000円程度になる可能性があります。